機車族小心！全台首設「機車道」區間測速在這裡　限速40公里

▲新北市重新橋機車道區間測速設置完成，將在6月5日上路 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市8處路段區間測速陸續全面上路，6月5日將首次設置「機車道」區間測速，重新橋新莊往三重方向，限速40公里，初期考量市府道安會報委員建議，先行辦理宣導，正式執法再另行公佈，警方表示，有鑒於其他7路段成效良好，期望第8處區間測速能有效降低重新橋機車事故。

新北市交通大隊指出，新北市區間測速第1階段北宜公路26.2K至32.2K、新店區環河路及台64線中和段等3路段，已在2022年1月24日執法，第2階段新莊區壽山路、汐止區汐萬路6.2K至11.7K，及台64線觀音山隧道等3路段，5月1日執法，第三階段北宜公路19K至23.1K，5月31日執法，目前共3階段7路段已啟動執法。

警方分析，第1階段整體違規下降7成，事故下降3成；第2階段整體違規及事故下降5成，違規及事故情形均有顯著改善，防制成效良好。針對三重區與新莊區交界的重新橋，機車道事故頻繁，將最後一處，也是首次規劃機車道區間測速，限速40公里，在6月5日上路。

由於上路初期考量該機車道為國內首先採用區間測速，同時納入市府道安會報委員建議，先行辦理宣導，正式執法再另行公布。新北警強調，區間測速以防制惡性違規肇事為目的，非以懲罰為目標，行車速度雖不盡然為每件交通事故的肇事主因，但卻與傷亡程度有相當因果關係，提醒用路人遵守速限。