有罰有差！台21線埔里至魚池區間測速首周　違規率僅0.2%

▲台21線區間測速開罰，首週最高時速為一台賓士轎車測得101公里。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

台21線埔里鎮桃米至魚池鄉澀水路段裝設首座區間測速裝置，在通過經濟部標準檢驗局及資安檢定合格、經3個月宣導期後，於4月25日正式實施取締，偵測長度約2.8公里，警方提醒民眾注意，依速限行駛。

南投縣警局指出，該路段速限每小時60公里，開罰首周（4月25日至5月1日）據統計平均每天雙向車次為7051輛，平均車速為58公里，並無塞車狀況，共取締109件超速違規，違規率僅0.2%，測得最高時速為一台黑色賓士轎車的101公里，嚇阻超速違規行為初見成效。

▲台21線區間測速開罰，首週違規率0.2%。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，該路段道路環境蜿蜒且為下坡，易有超速行駛情形，成為交通事故發生頻繁之路段，傳統定點超速取締仍成效不彰，期能藉由區間測速的速度管理，有效降低交通事故發生。

縣警局呼籲用路人養成遵守交通規則的良好習慣，保障自身及他人生命與財產安全，未來將統計分析交通流量、車行速度、違規及肇事等相關數據，提供公路總局做為調整道路速限及優化道路工程參考，提升道路服務水準與交通安全。