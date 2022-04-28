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交通部讚「區間測速可大幅減少肇事率」　鼓勵地方政府繼續加裝

▲桃園市政府警察局今年首先重啟台3線區間測速。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲交通部鼓勵地方政府持續加裝區間測速。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部今天舉辦道安會議，公布今年1、2月道路交通事故統計，事故總件數6萬53件，死亡人數483人、受傷人數7萬9349人。另外區間測速也已恢復43處，交通部長王國材表示，區間測速可大幅減少肇事率，以交通部立場，會持續鼓勵各地方增加區間測速數量。

交通部統計，111年1-2月共發生交通事故60,053件，造成483人死亡、79,394人受傷，比110年1-2月減少4,586件(-7.1%)、減少66人死亡(-12%)、減少6,920人受傷(-8%)。

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其中111年1-2月合計道路交通事故死亡人數483人，較110年同期減少66人(-12%)，機車事故死亡292人，較110年同期減少32人(-9.9%)，酒駕事故死亡45人較110年同期減少14人(-23.7%)，酒駕事故死亡為歷年1-2月份最低。

從道路交通事故的死亡年齡來看，除18-24歲年輕人死亡人數111人較110年同期增加7人(+12.3%)，其餘皆下降。

111年1-2月各縣市事故死亡統計，死亡合計增加最多縣市為桃園(+11)、竹縣(+8)、竹市(+6)、臺中(+6)、嘉縣(+5)。減少最多為雲林(-19)、臺南(-19)、高雄(-17)、新北(-16)、苗栗(-16)。若依每十萬人事故分析，死亡最多為嘉義縣4.27人，新竹縣市亦呈現比去年增加情形。

▲▼高雄公告酒駕累犯全名照片。（圖／高雄市交通局提供）

▲▼高雄公告酒駕累犯全名照片。（圖／高雄市交通局提供）

▲高雄今日公告酒駕累犯全名照片，為新法上路後全台首次公告。（圖／高雄市交通局提供）

王國材表示，感謝地方政府及警政單位協助，讓1、2月道安事故明顯下降，今早高市府也已公告酒駕累犯照片，不過仍有部分縣市待加強，包括死亡人數增加前五多的桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、嘉義縣，酒駕死亡數增加最多的台中市、新北市、新竹市、桃園市也都需加強。

另外，目前全台區間測速已有43處恢復執法，王國材表示，據統計區間測速可減少五成事故，部分地區甚至可減少八成，包括惡意逼車、超速、定點停車等違規數，都可透過區間測速減少，以交通部立場，會繼續鼓勵各地方縣市持續增加區間測速數量。

交通部路政司長林福山表示，上月底正式實施道交新法，針對酒駕者加重處罰，累犯被吊銷執照後，須完成酒精治療才可考照，從新法上路到本月15日，共109人完成考照，不過考照後若要領照領車，需安裝酒精鎖，目前則只有15人完成領取。

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