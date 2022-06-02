硬來家裡聊天！友狂咳「隔天快篩陽」　她看IG才知道...3天後確診

▲朋友有症狀還來原PO家，事後確診竟沒主動告知。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我真的好氣又好想哭！」一名女網友表示，滿心期待要參加畢業典禮，怎料朋友來家裡聊天，隔天對方快篩陽也沒來告知，過了3天連原PO也確診。對此，原PO眼睜睜看著畢典泡湯，讓她哀號「我該封鎖他嗎？」

一名女網友在Dcard透露，朋友明明身體不舒服，硬要跑來原PO家聊天，「重點是他打來跟我說，已經快到我家了，我連拒絕的機會沒有」，因此原PO也只能讓對方進房間。

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聊天過程中，看著朋友頻頻咳嗽，原PO詢問對方身體狀況，卻只得到「沒事，快篩陰性，只是小感冒」的答覆。

到了隔天，朋友竟然快篩陽，卻遲遲沒來告知原PO此事。原PO氣炸表示，透過另一位朋友私訊，發現快篩陽友人只發了一篇IG限動，「做了卡點的影片，把快篩陽性的照片放在最後面，沒有看完他限動...根本不會知道他確診。」

三天後，原PO也確診了，讓她欲哭無淚痛罵，「真的很生氣，還被害到不能參加畢典，我真的好氣又好想哭，我該封鎖他嗎？」

文章曝光後，底下網友也怒轟「該絕交了吧，什麼自私鬼」、「我朋友他也是前幾天突然叫我拿東西去給他，我想說怎麼這麼突然，但還是去了，後來隔沒兩天他跟我說他前幾天確診」、「我的室友也是，有症狀都不講，有夠自私，害我跟著染疫 」、「他是故意要讓你中的吧，確診也沒說」。

▼原PO非常崩潰。（圖／翻攝Dcard）