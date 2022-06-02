天選之人！3家人染疫！他2次快篩陰　勇敢8歲童：我會照顧自己

▲彰化學童施打疫苗。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化昨增4851例本土案例，累計確診65,561人，40歲以下每20人中有1人確診，高原期尚未解除，縣內還有5萬多名學童尚未打疫苗，為了兼顧防疫，下周仍維持線上教學，近日有一名小二8歲學童的家人都確診，唯獨他2次快篩陰性，醫師指出，除了個人體質，可能與他在校落實防疫，沒有共餐，勤洗手、戴口罩有關。

彰化這名學童(化名小明)平日除了到校上課外，與3名家人住在一起，未料家人先後確診，全隔離在不同樓層內，而小明也很乖巧，得知家人確診必須隔離，在電話中，很勇敢的對擔心的爺爺說「我會照顧好自己」。

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▲彰化醫院顧問醫師黃伊文。（圖／ETtoday資料照）

據了解，彰化這名小二楊姓學童，平時和父母及姊姊同住，但其他3人先後快篩陽性，收到居隔單都在家休養，只有他兩次快篩都陰性，父母討論後決定和女兒搬到三樓，讓就讀小二的兒子獨住二樓。沒有同住的家族成員，會送食物食材到一樓，男童拿了後，放在三樓樓梯入口，由父母進行烹煮，煮好後放在三樓樓梯口，男童再拿到二樓食用，吃完則要自己洗餐具。

不僅如此，今年的本土確診數累計超過200萬例，除了身邊的親朋好友之外，職場及校園也有不少人染疫，日前有網友發文表示，同事一個接著一個確診，「沒確診的人」反而要扛起所有工作，此事曝光後，不少網友說「你是10%的天選之人」。

為何這名8 歲小明未施打疫苗與家人同住為何快篩都是陰性，衛福部傳染病防治醫療網副指揮官、彰化醫院顧問醫師黃伊文表示，除了個人的體質免疫力，有可能與他平日在校落實防疫，沒有共餐，勤洗手、戴口罩及保持社交距離非常有關。

▲彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／ETtoday資料照）

而衛生局長葉彥伯提醒家長，兒童腦炎重症前驅症狀，如體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽搐、步態不穩等，如果家長觀察到兒童出現下述症狀，請立即就醫評估與治療，另外還没有接種的孩童確診數量每天都在向上攀升，再次呼籲大家不論年齡，只要符合資格者，請盡速接種疫苗，保護自己也保護別人。