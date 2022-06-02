酒駕遭扣車借朋友機車上下班　貪杯又被抓哀喊：新陳代謝很差

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子（53歲）去年因酒後駕車拒測，車輛遭查扣至今未領回，只好向朋友借機車做為上、下班的代步工具，黃男因口罩未帶好被警方攔查，員警發現男子身上有酒味，施測後酒測值達每公升0.30毫克，男子表示是前一天喝酒還沒退，哀喊「新陳代謝有夠差的！」，警方詢後依公共危險罪嫌送辦。

▲黃姓男子遭警方攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲黃男在酒測前先以水漱口。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局新濱派出所警員蔡宗勳5月31日上午執勤時，在鼓山區鼓山一路發現前方騎機車的男子口罩沒戴好，加上車輛號牌逾檢註銷，趨前將機車攔查，員警聞到騎車的黃姓男子身上有酒味，對其酒測後，酒測值0.30毫克超標，於是將他帶回偵辦。

黃男向警方表示，前一天晚上睡前喝了幾瓶啤酒，經過一夜的休息，自信應該已經完成代謝，沒想到還是超標，還不斷問警察「0.30也算超標嗎？」，黃男感嘆身體新陳代謝差，還自曝上次也是前一天晚上喝的酒還沒退，被警察發現後拒測才被扣車。

警方調查，黃姓男子在高雄港區工作，去年也曾因酒駕拒測遭扣車，後來便向朋友借來機車代步，因有睡前飲酒習慣，起床都會注意還有沒有酒味，沒想到前一晚多喝了一兩瓶啤酒就超標，全案在訊後依公共危險罪嫌送辦。