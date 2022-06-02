端節添幽香！台東老幼共學中藥材做香　包驅蟲避穢清心醒腦

▲▼客語研習班學員在客家學堂老幼共同學習製作香包，增添不少過節氣氛。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導



「每逢佳節倍思親」端午佳節即將來臨，在這充滿愛與勇氣的時刻，台東縣政府1日透過客語研習班學員與順天宮書屋小朋友們，在客家學堂製作香包，老幼共同學習，在疫情仍未稍退之際，增添不少過節氣氛。

台東縣政府表示，由於新冠疫情影響，這2年的端午節不同於往年，疫情打亂了我們的生活，但同時也攜手渡過一次又一次的困難，即將到來的端午佳節，將是充滿溫度的節日。

▲客家學堂添丁亭掛上大型香包，讓民眾感受過節的溫馨氣氛。歡迎民眾做好防疫前來拍照打卡傳遞幸福。

香包製作活動，由薪傳師以客語指導參加的民眾一針一線縫製獨一無二的香包，特別的是香包裡的香料，有別於速成的化學味道，此次活動使用的香料是特別由中醫師以具有驅蟲避穢功效之天然中藥材（艾草、雄黃及檀香粉等）特別調製，呼應古人在端午節配戴香包清心醒腦、袪邪避穢，配戴親手縫製的香包，讓炎炎夏日增添自然幽香。

▲端午節配戴親手縫製的香包，讓炎炎夏日增添自然幽香。

另於客家學堂添丁亭掛上大型香包，讓民眾感受過節的溫馨氣氛。歡迎民眾做好防疫前來拍照打卡傳遞幸福。

