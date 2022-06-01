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南檢、犯保、更保台南分會　端節關懷被害人與遺屬

▲台南地檢署與犯罪被害人保護協會台南分會，於端午節前夕致贈肉棕等物資關懷犯罪被害人本人或遺屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署與犯罪被害人保護協會台南分會，於端午節前夕致贈肉棕等物資關懷犯罪被害人本人或遺屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署與犯罪被害人保護協會台南分會，於端午節前夕關懷犯罪被害人本人或遺屬，這次於端午節前夕關懷轄內弱勢困苦案家所致贈送的粽子，是特別與該分會馨生商家合作，陳姓馨生人得知是要致贈關懷肉粽給馨生人家屬，精心趕製了約600顆肉粽，讓分會能於端午節前夕分別致送給轄區內30戶弱勢案家。

而關懷肉粽禮盒，原定由分會工作員親自送至案家，因5月起正值臺灣新冠疫情升溫，為了減少分會案家的心理顧慮，決定改委託冷凍宅配方式於5月30日止，已全數送至台南地區內馨生家庭，讓愛與關懷不因疫情的影響打折。

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▲台南地檢署與犯罪被害人保護協會台南分會，於端午節前夕致贈肉棕等物資關懷犯罪被害人本人或遺屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

犯罪被害人保護協會台南分會特致電關懷分會馨生家庭生活狀況，得知有數戶家庭成員也正因新冠疫情確診而居家隔離中，他們除了身體不適外，也因為隔離在家的不便影響日常生活作息甚鉅，因此分會特別向台南地檢署申請專案購買防疫物資箱。本次特別與廠商家樂福合作客製防疫物資箱共40箱(內容物包含快篩劑、酒精、乾糧物資等)，也將於6月2日前由家樂福專車協助致送到轄區內各案家，藉由防疫箱傳遞溫暖心意給受病毒之苦的馨生成員。

台南地檢署葉淑文檢察長和更生保護會台南分會主任委員宋俊明，特別關懷因疫情影響原本就弱勢的更生人，結合轄區廟宇及熱心人士捐助及購買生活防疫物資，分會並提供熱心商家及更生人開設之餐飲店代用券贈送予弱勢家庭共計250份，希望在各界協助司法保護對象運用彼此供給面與需求面網絡關係，增加因疫情影響之商家銷售收入，也協助弱勢者生活維持。其中部分商品更採購自更生人，希望在此疫情嚴峻衝擊期間，透過疫起守護不打烊之措施，即時讓更生人暨其家庭感受社會愛心及溫暖。

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