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3高患者端節吃這個　「千張皇帝粽」高纖低油低卡

▲千張皇帝粽材料，包括糙米、粽葉、拌飯料、內餡皇帝豆與內餡調味料。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

千張皇帝粽材料，包括糙米、粽葉、拌飯料、內餡皇帝豆與內餡調味料。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

本周五就是端午節，但是傳統鹹粽一顆熱量近五、六百大卡，要如何吃得開心又無負擔，花蓮慈濟醫院營養科團隊，設計高纖、低油、僅213大卡低熱量，且富含植物性蛋白質的千張皇帝粽，讓民眾在疫情嚴峻時節，居家DIY做粽子，吃得安全、健康又開心。

花蓮慈院營養師陳珮瑄指出，千張皇帝粽利用膳食纖維含量較高的糙米取代傳統粽子使用的糯米，並加入高膳食纖維的食材金針菇、皇帝豆，使每顆140公克左右粽子，約含3.4克膳食纖維，且餡料以蒸、滷取代油炒，可減少粽子多餘的油脂攝取。

糙米前一日泡水備用，當日將糙米和水以1:1.5的比例(水約270g)放入電鍋煮熟，千張對半剪開後對折；將薑、豆干、金針菇、海帶芽備好，加入沙拉油與鹽等攪拌均勻，放入電鍋蒸熟。並將皇帝豆、八角、醬油、黑糖、水放入鍋中滷至入味，再用粽葉包粽子的手法，放入對折後的千張皮，包入拌飯與皇帝豆後，放入電鍋蒸20分鐘即完成，簡單的步驟，民眾在家也可以輕輕鬆鬆完成。

▲千張皇帝粽材料，包括糙米、粽葉、拌飯料、內餡皇帝豆與內餡調味料。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

千張皇帝粽成品，飽滿可口，每顆重量約140公克，熱量僅213大卡。

陳珮瑄營養師指出，蛋白質有修補組織、協助免疫、調節生理等功能，千張皇帝粽利用糙米搭配皇帝豆，可彌補彼此缺乏的營養素，並加入千張，增加優質蛋白質的攝取。

陳珮瑄表示，千張也被稱為大豆紙、豆腐皮，外表看似富含醣類的餅皮，但實際上是由優質蛋白質黃豆製作而成；一顆千張皇帝粽，約含1.5份的豆蛋類，屬於高蛋白質、富含營養價值，是老少咸宜的料理。

▲千張皇帝粽材料，包括糙米、粽葉、拌飯料、內餡皇帝豆與內餡調味料。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

營養師陳珮瑄建議，若是當正餐吃，一餐可吃1～2顆的千張皇帝粽。

和傳統鹹粽相比，千張皇帝粽對糖尿病、高血壓、高血脂的病人負擔較小，但仍需注意總熱量的攝取，陳珮瑄營養師建議，若是當正餐吃，一餐可吃1～2顆的千張皇帝粽。

傳統鹹粽因熱量、醣類、油脂較高，膳食纖維較少，建議一天不超過1顆，且吃粽子時可搭配半碗蔬菜一起食用，增加膳食纖維的攝取量；因粽子本身就有調味，吃粽子以吃原味為主，盡量不要沾醬。

陳珮瑄營養師也提醒，慢性腎臟病患者因需注意蛋白質與磷離子的攝取量，故千張皇帝粽較不適合食用，建議慢性腎臟病患者選擇粽子時，以「少五榖、低蛋白、少沾醬」為原則。而千張皇帝粽將大部分的餡料攪打至細碎狀，並將皇帝豆滷至鬆軟，可方便年長者咀嚼食用，讓大家在端午節一起開心的享用粽子。

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