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兒童腦炎猛爆「不知道怎麼防」　李秉穎揭唯一方法

▲▼孩童PCR篩檢，馬賽克版本。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師指出，要預防新冠腦炎唯一方式就是不要感染。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

這波本土疫情除了病例數的增加，讓台灣民眾繼去年5月後，再次面對疫情爆發。不過，更讓人擔憂的是，「兒童」的情況似乎與國外有些不同，腦炎的發病數相較國外看似比例較高，醫師則坦言，其實要討論「怎麼預防」，他也不曉得有什麼方法，目前唯一的辦法就是「不要感染。」

兒童腦炎案例讓許多家長心慌，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人、台大兒科醫師李秉穎今（2）接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，即便時光倒轉回四月，問他要如何預防兒童腦炎，「我也不知道有什麼辦法。」醫師表示，目前唯一的方式就是「預防感染」，而現在可以做到的停課、再不然就是疫苗。

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但李秉穎指出，其他國家也沒有5歲以下疫苗的許可，有些國家甚至考量高峰已過等因素，12歲以下的孩童也不建議施打疫苗。醫師直言，除非不管那些法規，在沒有授權的情況下讓孩子打，但這冒了太大風險。

李秉穎舉過去的腸病毒71型為例，他說，事實上相關疫苗也是到最近才出現，而這20多年來，在71型預防重症方法，就是發現病例、隔離病例、停課。醫師說明，在之前的討論會上看到幾個兒童新冠腦炎個案，都有點類似腸病毒71型，也都在症狀出現24小時內送醫。

李秉穎指出，基本上24小時內送醫，不會被視為延誤，但根據過去腸病毒的經驗，有3分之2的人到院後，24小時內死亡，這就是病毒侵入生命中樞、腦幹部位，通常都很猛爆、難救回，就會有一定比例的死亡率。

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