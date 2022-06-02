快訊／中南部疫情升溫中？　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/2）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜；陳時中日前坦言，本土疫情有「南升北降」的趨勢，昨日進一步指出，可從各縣市染疫率判定未來疫情會往上或下降，目前高雄染疫率6%還算低，因此會往上走；北部染疫率較高，就有下降趨勢，「全台灣在高原可能先徘徊一陣子。」相關情況預期記者會中說明。

陳時中指出，目前全國進入高原期，染疫率約9%，若以新北市及基隆市2個染疫率為15～16%的情況來看，下降情形看得很清楚；而高雄染疫率偏低，僅有6%，因此推估疫情還會往上攀升。染疫率高的地區，如北部就有下降趨勢，染疫率低的區域則相對上升，全台灣在高原裡面可能先徘徊一陣子。

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指揮中心發言人莊人祥則表示，中南部的部分目前是以台中市跟高雄市比較多，但高雄最近一週Rt值低於1，其他縣市則要再觀察。

莊人祥說明，雙北疫情已逐漸緩解，中南部則漸漸往高峰靠近，「當然中南部會再上升，可能最近就會達到一個高峰，若民眾在人流或是避免出入公共場所部分可以再加強的話，可以讓過高峰的速度更快。」

指揮中心公布今年3/1-5/31數據)，六都、基隆及全國累計感染百分比如下(以本土病例計算)：

全國：9.0%

基隆市：15.9%

台北市：10.6%

新北市：15.2%

桃園市：12.5%

台中市：6.5%

台南市：5.8%

高雄市：6.6%