染疫年齡層曝！8縣市過高峰、4地區恐升　專家：疫情2周內下降

記者陳俊宏／綜合報導

今年本土確診破200萬例，對此，公衛學者陳秀熙根據與台灣疫情趨勢相像的紐西蘭曲線推估，本土疫情在未來1、2周會往下降；至於北北基桃等8縣市已達高峰往下降，但台中、高雄、彰化和台東等4縣市是否還會往上增加，仍有待觀察。而全台染疫年齡層比率也曝光，以18-29歲最高。

▼台灣各年齡層感染率。（圖／翻攝「新冠肺炎科學防疫園地」YouTube）



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陳秀熙1日在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中指出，目前全國平均感染率來到7%，值得注意兒童感染率來到9%，老年人口也開始往5%方向進展，特別是65歲，未來要預防這些年齡層可能的重症感染，應該要注重這些目標族群。根據他公布的資料，小於12歲染疫率8.9%、12-17歲6.3%、18-29歲9.8%、30-49歲7.3%、50-64歲5.8%、65-74歲4.2%、75歲以上4.4%。

陳秀熙說，不同縣市高峰點所得到的累積通報感染數不同，高峰累積通報率達7-10%時，流行疫情就會開始下降，包括基隆市10.1%、台北市8.5%、新北市8.2%、桃園市6.8%、新竹縣7.45%、新竹市7.8%、宜蘭縣8.2%、花蓮縣9.0%，這8個縣市目前皆已達高峰點，正處於往下降的趨勢。

陳秀熙解釋，這些縣市在初期時之所以疫情上升，主要原因有三，首先是包含未施打疫苗、社交活動高的高感染宿主多；無症狀或輕症的數量未達免疫保護力飽和點；加上感染了容易疫苗逃脫者，造成確診數往上攀升。

▲▼陳秀熙說，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣8縣市已達高峰。（圖／翻攝「新冠肺炎科學防疫園地」YouTube）



而8縣市疫情開始下降的原因，陳秀熙分析，主要是因高感染者被感染後，留下來的便是非常遵守NPI（非藥物介入措施）及打好疫苗的低感染宿主；無症狀／輕症比例也已達免疫保護力飽和點，來保護感染繼續擴散；加上仍有免疫保護力持續的民眾，三者皆對流行高峰開始下降有貢獻。

不過，陳秀熙也提到，台中市（4.8%）、高雄市（4.6%）、台東縣（5.6%）、彰化縣（4.6%）4縣市，目前高峰累積通報率仍小於6%，疫情是否會上升還有待觀察。他也根據紐西蘭疫情曲線推估，本土疫情在未來1、2周會往下降，但致死率仍要再等2、3周才會降低。

▼台中市、高雄市、台東縣、彰化縣4縣市疫情是否還會上升，有待觀察。（圖／翻攝「新冠肺炎科學防疫園地」YouTube）

