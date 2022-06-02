　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

染疫年齡層曝！8縣市過高峰、4地區恐升　專家：疫情2周內下降

記者陳俊宏／綜合報導

今年本土確診破200萬例，對此，公衛學者陳秀熙根據與台灣疫情趨勢相像的紐西蘭曲線推估，本土疫情在未來1、2周會往下降；至於北北基桃等8縣市已達高峰往下降，但台中、高雄、彰化和台東等4縣市是否還會往上增加，仍有待觀察。而全台染疫年齡層比率也曝光，以18-29歲最高。

▼台灣各年齡層感染率。（圖／翻攝「新冠肺炎科學防疫園地」YouTube）

（圖／翻攝「新冠肺炎科學防疫園地」YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳秀熙1日在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中指出，目前全國平均感染率來到7%，值得注意兒童感染率來到9%，老年人口也開始往5%方向進展，特別是65歲，未來要預防這些年齡層可能的重症感染，應該要注重這些目標族群。根據他公布的資料，小於12歲染疫率8.9%、12-17歲6.3%、18-29歲9.8%、30-49歲7.3%、50-64歲5.8%、65-74歲4.2%、75歲以上4.4%。

陳秀熙說，不同縣市高峰點所得到的累積通報感染數不同，高峰累積通報率達7-10%時，流行疫情就會開始下降，包括基隆市10.1%、台北市8.5%、新北市8.2%、桃園市6.8%、新竹縣7.45%、新竹市7.8%、宜蘭縣8.2%、花蓮縣9.0%，這8個縣市目前皆已達高峰點，正處於往下降的趨勢。

陳秀熙解釋，這些縣市在初期時之所以疫情上升，主要原因有三，首先是包含未施打疫苗、社交活動高的高感染宿主多；無症狀或輕症的數量未達免疫保護力飽和點；加上感染了容易疫苗逃脫者，造成確診數往上攀升。

（圖／翻攝「新冠肺炎科學防疫園地」YouTube）

▲▼陳秀熙說，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣8縣市已達高峰。（圖／翻攝「新冠肺炎科學防疫園地」YouTube）

（圖／翻攝「新冠肺炎科學防疫園地」YouTube）

而8縣市疫情開始下降的原因，陳秀熙分析，主要是因高感染者被感染後，留下來的便是非常遵守NPI（非藥物介入措施）及打好疫苗的低感染宿主；無症狀／輕症比例也已達免疫保護力飽和點，來保護感染繼續擴散；加上仍有免疫保護力持續的民眾，三者皆對流行高峰開始下降有貢獻。

不過，陳秀熙也提到，台中市（4.8%）、高雄市（4.6%）、台東縣（5.6%）、彰化縣（4.6%）4縣市，目前高峰累積通報率仍小於6%，疫情是否會上升還有待觀察。他也根據紐西蘭疫情曲線推估，本土疫情在未來1、2周會往下降，但致死率仍要再等2、3周才會降低。

▼台中市、高雄市、台東縣、彰化縣4縣市疫情是否還會上升，有待觀察。（圖／翻攝「新冠肺炎科學防疫園地」YouTube）

（圖／翻攝「新冠肺炎科學防疫園地」YouTube）

►石墨烯＋蠶絲也太高級！男性內褲大打折

ET快訊
快訊／強尼戴普贏了！6年冤屈終平反　安珀赫德被判賠3億

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

護理血淚！被確診者當看護使喚：幫送便當還被嫌　家屬竟還攻擊她

染疫年齡層曝！8縣市過高峰、4地區恐升　專家：疫情2周內下降

名醫估「端午連假後疫情降溫」　最快6月底可恢復正常生活！

連假變天時間曝　下周「鋒面掛在台灣上空」雨更多

台灣社區遍地都是病毒　醫嘆「自豪的健保醫療」被疫情打出原形

嘉義「奪命蘭潭」太邪門！他立正妹看板勸世：沒一炮不能解決的事

詐騙仔傳寄貨照！前小7女店員秒抓「4大破綻打臉」被網讚爆

「穿制服短裙半價」網戰翻！　六福村曝真實原因：男女都可穿

桃園6歲腦癌女童「確診時間」報錯　爸含淚求救：將錯過治療時機

台北國際書展「與烏克蘭同在」　她現身展區：數月前還在防空洞

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

水上摩托車團1女落海5天　遺體找到了！彰化外海尋獲

葛斯齊爆汪小菲「推倒懷胎9月大S」　陳建州目睹動手…S媽傻眼：住我家嗎

轎車逆向撞騎士衝工地　「墜4m深洞中」 3人送醫

萌娃雙腿打針未打先爆哭　崩潰喊叫結束變掰咖XD

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

護理血淚！被確診者當看護使喚：幫送便當還被嫌　家屬竟還攻擊她

染疫年齡層曝！8縣市過高峰、4地區恐升　專家：疫情2周內下降

名醫估「端午連假後疫情降溫」　最快6月底可恢復正常生活！

連假變天時間曝　下周「鋒面掛在台灣上空」雨更多

台灣社區遍地都是病毒　醫嘆「自豪的健保醫療」被疫情打出原形

嘉義「奪命蘭潭」太邪門！他立正妹看板勸世：沒一炮不能解決的事

詐騙仔傳寄貨照！前小7女店員秒抓「4大破綻打臉」被網讚爆

「穿制服短裙半價」網戰翻！　六福村曝真實原因：男女都可穿

桃園6歲腦癌女童「確診時間」報錯　爸含淚求救：將錯過治療時機

台北國際書展「與烏克蘭同在」　她現身展區：數月前還在防空洞

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？　強尼戴普「只需一張紙」前妻就得吐錢

眉毛決定顏值！植村秀自動武士刀眉筆免削、日系染眉膏更貼近髮色

烏東州長：北頓內茨克80%已落入俄軍控制　巷戰激烈進行中

日韓泰開放國門！海外旅客入境檢疫、簽證申請、疫苗規定一次看懂

護理血淚！被確診者當看護使喚：幫送便當還被嫌　家屬竟還攻擊她

染疫年齡層曝！8縣市過高峰、4地區恐升　專家：疫情2周內下降

俄國遭歐盟禁運石油拚止血　天然氣出口量也下滑

美股連二黑！通膨焦慮未減　道瓊再跌176點

名醫估「端午連假後疫情降溫」　最快6月底可恢復正常生活！

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂　震驚但沒心碎

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

生活熱門新聞

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻

象迷妹雪乳卡髒東西！男球迷出手救援掀暴動

6歲腦癌女童「確診時間報錯」將延後治療　爸含淚求救

合歡山驚見UFO？詭異飛行物「直角上衝」影片曝光

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！

送禮被洗臉！男友媽嫌假惺惺整盒丟垃圾桶

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

嘉義奪命蘭潭太邪門！他立正妹看板勸世

詐騙仔傳寄貨照！前小7女店員秒抓「4大破綻」打臉

社區遍地都是病毒　醫嘆「自豪的健保醫療」被打出原形

「穿制服短裙半價」網戰翻！六福村回應了

高雄+11461刷新高！未來10天是高峰期

她快篩陰「回家變2條線」　炸一票苦主：真的陽

更多熱門

相關新聞

萌版陳其邁！父愛噴發哄童打疫苗

萌版陳其邁！父愛噴發哄童打疫苗

中央在六都設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，高雄市設在高雄展覽館，為了安撫小朋友的緊張情緒，現場有室內樂團與小丑氣球、卡通造型玩偶相伴，有不少兒童在父母陪同到場接種；陳其邁市長、教育局長謝文斌均到場關心接種情形，鼓勵家長能踴躍帶孩子打疫苗，而陳其邁則是父愛噴發，裝萌哄孩子們。

桃園+9568　遠距教學延長至6/10

桃園+9568　遠距教學延長至6/10

新竹縣跟進　高中以下學校遠距至10日

新竹縣跟進　高中以下學校遠距至10日

新冠後，中醫師推薦3大調養秘訣

新冠後，中醫師推薦3大調養秘訣

彰基「確診全時通」　QRcode預約即可視訊問診

彰基「確診全時通」　QRcode預約即可視訊問診

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫陳秀熙

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

評審團「糾結12小時」裁決確定

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻

象迷妹雪乳卡髒東西！男球迷出手救援掀暴動

6歲腦癌女童「確診時間報錯」將延後治療　爸含淚求救

合歡山驚見UFO？詭異飛行物「直角上衝」影片曝光

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！

謝忻報案影片外洩　分局長遭懲處

馬斯克下最後通牒：回辦公室　或者滾出特斯拉

高雄知名汽車旅館被爆「偷裝針孔」

中午才一起吃完飯！21歲中風兒臥室內燒成焦屍

更／四川發生「規模6.1地震」　已知1死

泰晤士公布亞洲大學排名：台大第21、北京清華第1

二手鞋8888元被批「把粉絲當盤子」　開水小姐：別情勒

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面