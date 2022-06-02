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李秉穎列這波疫情「3個意料之外」！高原期持續較久

▲▼新冠疫情蔓延，民眾PCR篩檢需求暴增，儘管各大醫院都已派出大量人力，但還是無法消化龐大的篩檢需求。圖為亞東醫院外PCR篩檢區大排長龍的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師指出，這波疫情高原期持續較久，但病例數沒有一下衝高。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

本土疫情處在高原期，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎先前曾預估，疫情要趨緩，恐怕要到9月比較有機會。但要談到這波疫情是否有意料之外的情況，他則列出3件事是先前比較預期不到的，包括兒童腦炎發生率及高原期持續的時間較久。

李秉穎今（2）日上午接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪，他提到這波疫情大致上與個人推估類似，因為檢疫措施開始放鬆，本來就會有一波大規模社區感染。不過，醫師也坦言，確實有預期不到的事件，第一、高原期持續較久，過去曾預估過疫情高峰不會像高山，而是丘陵，但這要歸功於民眾的自主防疫，所以病例數沒有一下子衝很高。

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第二、兒童腦炎發生率疑似比國外多，李秉穎指出，這也是未來要研究的部分，因為還要基因定序分析，看台灣人在基因上是否容易讓新冠引起兒童腦炎。

李秉穎接著說明，另外還有一點是「前五天死亡率疑似比其他國家多。」醫師提到，這件事有些人批評是否是醫療處置太慢的緣故，但他反而認為，死亡率落在前幾天，「可能是醫療處置得當。」因為新冠病毒在成人出現惡化或死亡，都是一個禮拜後開始，現在施打疫苗、使用口服藥，也讓高風險的人不容易發生重症。

李秉穎解釋，但無論是哪種處置，總是要感染兩、三天後使用，才會出現效果，且兩者是消除「後面」可能發生的死亡，前面天數所出現的急速死亡，是藥物或疫苗都無法及時挽回的。醫師認為，「前五天死亡率疑似比其他國家多」這不一定是壞事，也代表著防疫作為蠻有效的，後面死亡才會被壓下，而前面的死亡本來就不是人為可控制的。

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