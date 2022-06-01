各界齊心抗疫　張嘉玲偕熱心人士捐贈防疫物資

▲張嘉玲捐贈快篩、口罩到育幼院、醫院。（圖／張嘉玲提供，下同）



政治中心／綜合報導

新冠疫情嚴峻，也讓防疫物資需求孔急，對此，新北市議員參選人張嘉玲31日偕同各官學界代表前往大同育幼院、新店耕莘醫院捐贈防疫物資，包括200支快篩試劑、700個醫療口罩及3000個N95口罩，張表示，盼能為醫護人員建立更安全的工作環境，「也感謝疫情期間醫護人員的無私付出，捍衛台灣免受疫情的侵害。」

張嘉玲31日偕同官學界代表前往大同育幼院，包含恆生金融科技股份有限公司執行長王俐喬、和平地球同濟會創會會長翁孟楨、台北景福扶輪社社長許繼元、台灣職工教育和職業培訓協會副理事長林嘉宏，共同捐贈200支快篩試劑和700個醫療口罩防疫物資，並特別加碼準備八寶粥和礦泉水等食品提供給孩童和工作人員。

張嘉玲表示，為保護第一線醫療人員免於病毒的威脅，自己也偕同行政院政務顧問游世全到新店耕莘醫院捐贈3000個N95口罩，由院長林恒毅、醫療副院長劉傳捷和教學副院長王琨代表收受，「盼能為醫護人員建立更安全的工作環境，也感謝疫情期間醫護人員的無私付出，捍衛台灣免受疫情的侵害。」

張嘉玲指出，新店耕莘醫院鄰近中和南勢角地區，提供民眾就地看病的選擇，也能得到最完善的醫療服務，始終堅持理念關懷病人，並擴及周遭家屬親人，提供完整之照護，不僅改善新店安坑地區醫療資源相對不足的部分，也帶動中和南勢角與新店安坑的整體區域醫療發展，深獲新北市民的信任。