台大醫憂疫情南移「致死率恐上升」　4點做好能壓低死亡率

▲最新確診地圖顯示疫情逐漸南移。（圖／翻攝自疾管署）



記者杜冠霖／綜合報導

台大兒童醫院院長黃立民1日接受資深媒體人黃光芹專訪，針對何時能脫離疫情高原期，黃立民表示，疫情在高點需持續一兩週才會逐漸下滑，台灣這波疫情應該不會死到1萬人，因為死1萬人需要1000萬人確診，但防疫尚未結束，現在疫情逐漸進入到中南部，加上中南部老年人比較多，致死率有可能會持續上升。

隨著本土染疫人數升高，國內曾出現幾天單日死亡率破千分之1。針對台灣疫情死亡率，中央流行疫情指揮官陳時中31日強調，國內目前死亡發生率是每百萬分之0.2，低於日本和新加坡的0.6，也低於紐西蘭1.4、南韓2.4、香港8.3，與其他國家相比沒有比較高。

針對台灣目前防疫表現，黃立民表示，台灣目前成績看起來勉強可以，在世界排名算是中前段，但防疫尚未結束，現在疫情逐漸進入到中南部，加上中南部老年人比較多，致死率有可能會持續上升。現在要注意中重症患者是否能及時送醫、立刻獲得治療、是否有足夠藥物、加護病房是否足夠，若以上幾點能做好，相信死亡率會順利降低。

談到國內死亡人數累積破千人，黃立民指出，剛開始死亡的人數不少，也有人在確診後快速死亡，代表先前醫療體系運作不順暢，病人無法獲得該有的治療，且台灣過去也沒碰過這麼大規模的感染，算是第一次碰上考驗，目前最重要的是把中老年人、長照機關守住，若沒守住成績就會不好看。

至於何時度過疫情高原期，黃立民說，有些國家採取快上快下；但大部分國家則是一面上升、一面與病毒奮戰，在高點持續一兩週才逐漸下滑，而台灣也是屬於後者。

黃立民指出，台灣這波疫情應該不會死到1萬人，因為死1萬人需要1000萬人確診，除非防疫不幸崩盤，否則台灣也不會有1000萬人確診，不過疫情並不是就這樣結束，可能會一路走到年底或是明年初，因為國外已出現新的BA4、BA5、BA.12、BA.1變異株，所以奮戰不會太快結束。