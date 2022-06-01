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台北國際書展搶先看！增設6道防疫門、手套機　入場可全身消毒

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲「2022台北國際書展」6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「台北國際書展」將於端午連假6/2～7日在台北世貿一館展開，為讓民眾更放心逛展，書展於一樓6個出入口增設「防疫門」，讓入場者全身消毒，並提供手套、口罩，提供讀者可以戴手套逛書展。文化部更加碼推出20萬張面額100元的「購書抵用券」，入場參觀的民眾皆有機會獲得。

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼書展出入口裝設「防疫門」及引進科技防疫紫外線消毒設備，還提供手套、口罩。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

文化部和書展基金會已重新調整展區，拉大展館間距，同時強化各項防疫措施，包括提供工作人員及讀者口罩、手套、酒精等，更在書展出入口裝設「防疫門」及引進科技防疫紫外線消毒設備，每日閉展後也將進行全區消毒。許多參展單位也配合調整展場佈置，整合推出線上、線下活動來因應疫情，呈現台灣的出版力量。

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲「法國主題館」帶來80家出版社、共計2000本書。（圖／記者林育綾攝）

今年主題國為法國，而「法國主題館」帶來80家出版社、共計2000本書，並精心打造三大特展，包括「追憶．普魯斯特」、「經典作家珍稀手稿展」、「探索世界的靈光乍裂：艾曼紐．勒帕吉漫畫原稿展」，同時展示「普魯斯特有聲步道」，以手機掃描及聆聽《追憶似水年華》中法文版朗讀。

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲還有趣味十足的「讀字便利店」、「社運柑仔店」。（圖／記者林育綾攝）

緊鄰法國主題館還有趣味十足的「讀字便利店」、「社運柑仔店」及「閱讀藥房」，由獨立出版聯盟、NGO團體及獨立書店協會整合，其中在「讀字便利店」就是以大家熟悉的便利超商為概念，還有「作家簽名提領機」，讓讀者可以跟真人作家要簽名。

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲社運柑仔店。（圖／記者林育綾攝）

「閱讀藥房」也針對讀者可能有的十大煩惱病症開「藥方書單」，像是愛情、人際、職場⋯等，還如假換真提供藥袋，讀者可以再到各大出版社買書療癒自我。

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「閱讀藥房」處方是書本。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

另由國立臺灣文學館邀集九歌、文訊、印刻、洪範、爾雅、聯合文學雜誌等人文出版社所組成的「文學書區」，則以「臺灣戰後出版史的三次爆發」為題，大力邀請讀者再探文學出版的歷史縱深、出版人物的溫度敘事。

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲九歌、文訊、印刻、洪範、爾雅、聯合文學雜誌等人文出版社，組成的「文學書區」。（圖／記者林育綾攝）

國際區的另一焦點是「烏克蘭展區」，在書展期間，精選15幅烏克蘭插畫家作品展出，同時也展示已翻譯成德語及中文的烏克蘭著作，包含小說、非小說與精美繪本等出版品，讓台灣讀者能夠迅速理解烏克蘭歷史和文化，表達捍衛民主自由的決心。

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲2022台北國際書展增設「與烏克蘭同在」展區。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，為提升參觀書展者購書意願，特別加碼推出20萬張面額100元的「購書抵用券」，入場參觀的民眾皆有機會獲得；另外還有滿額禮方案，以及參加各書展攤位的讀者活動，都有機會獲得額外的購書抵用券。結合端午節慶，現場亦備有御守、書展提袋等好禮，不限金額限量發送。

18歲以下讀者持身分證或相關證明文件，即可免費入場，民眾持桃園（含）以南及宜花東讀者持當日臺鐵、高鐵票根亦可免費入場參觀，外籍讀者開放出示護照免費入場。大會將依中央流行疫情指揮中心規定做好防護措施，讓民眾安心參觀書展，共同努力讓書展成為安心閱讀場域。

2022第30屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2022
日期：6月2日～6月7日
地點：台北世貿中心（展覽一館一樓）
時間：6/2－6/7（週四～週二）10:00-18:00、6/3－6/4（週五～週六）10:00-22:00
台北國際書展官網：https://www.tibe.org.tw/

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