書店挺出版「場租免費」！實體書展取消　書業發起「自救同陣線」

▲書展停辦，書店業發起提供「免費場租」挺出版業。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）



記者林育綾／台北報導

因應疫情變化，「台北國際書展」實體書展昨20日突然宣布停辦，改為線上續辦，讓不少出版業和讀者感到惋惜，許多出版社忍痛將原先預定的講座活動取消；因此有獨立書店、咖啡店紛紛出手相挺，提供「免費場地租借」，讓原先要在書展舉行的論壇能夠有機會進行，不少出版社也在自營書店祭出與書展同樣的折扣優惠！

「台北國際書展」受疫情影響，今年再度停辦實體書展，昨突然消息宣布後，引發許多出版業者、作家和讀者哀號，雖明白防疫重要，但一年一度的亮相機會再度泡湯，紛紛感到遺憾。許多出版社原先邀請作家舉辦講座，也一一取消。

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「青鳥書店」創辦人蔡瑞珊在臉書提到，「因應書展停辦，書展期間，各家出版社來青鳥辦講座，一律場租免費！」她接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，這樣做是因為「書店一直以來都希望成為讀者、作家、出版社溫暖的依靠」。

▲青鳥書店提供受影響的出版業，書展期間到青鳥辦活動，場租免費。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

而去年在新北永和新開的特色書店「楫文社」也宣布，凡是因為「書展取消」的單位，在與店內已定活動不衝突的前提下，即日起到2月底期間，都提供「完全免費的場地租借」，例如要舉行演講，店內容納人數為15~25人，有齊全的投影機、音響、簡報筆等基本設備，活動現場也會測量體溫與實名登記；策展空間則私洽，可以約5坪空出完整的空間櫃位。

楫文社店長陳冠宏在臉書說，因不少好友都是出版圈或是作者，因此跟店內討論共同做出此決定，「如果有需要的朋友務必不要客氣，私訊我或我們店粉專」。他透露，目前「暖時光咖啡」也共襄盛舉。

▲▼獨立書店「楫文社」也宣布，凡是因為「書展取消」的單位，在與店內已定活動不衝突的前提下，即日起到2月底期間，都提供「完全免費的場地租借」。（圖／楫文社提供）



時報出版董事長趙政岷也在臉書PO文「閱讀不斷電，業者自力救濟辦書展」，決定把原書展現場的沙龍活動，全部搬到台北萬華的自營書店「時報本舖」舉行，並同步做線上直播，已正一ㄧ洽詢作者的同意。同時也按原書展促銷案型：單本78折、三本72折、五本68折，滿千再折百等，現場同步規劃99元特價書。

趙政岷表示，目前時報出版規劃替代台北國際書展的「時報書展」日期為1/26～2/7，將做好實名制、量體温、消毒等防疫措施，希望閱讀不斷電，大家繼續支持台灣美好的出版產業健康發展。

聯經出版社經營的聯經書房、線上書店也宣布，自即日起至2月28日，祭出全館單本79折，3本以上7折，5本以上65折，同時滿額再送閱讀好禮，消費滿1500元送聯經書房提袋、滿799元送《她們的創作日常筆記本》， 數量有限贈完為止。

而「台北書展基金會」原先提到，只有停辦實體書展，論壇講座初步研議可在世貿一館持續舉行，但地點轉為2樓會議室，採報告，實名制，認為可控疫才決定繼續執行；如今每場論壇情況不一，還需要一些時間整理。不過停辦實體書展後，據悉許多出版單位認為沒有展位的情況下，也無法同步賣書，在這樣的場所舉辦講座「畫面很空」，認為可行性不高。

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