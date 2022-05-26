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集結80家出版社、2千本書來台！書展「法國主題國」亮點搶先看

▲▼2022台北國際書展即將登場，法國第4度擔任主題國，集結了80家出版社，2000本書來台，精心打造三大特展及專屬沙龍。（圖／記者林育綾攝）

▲2022台北國際書展即將登場，法國第4度擔任主題國，精心打造三大特展及專屬沙龍。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2022台北國際書展「一起閱讀趣」即將於6月2日至7日在世貿開展，主題國為法國，以「我閱讀，故我在」為精神標語，其中法國出版協會集結了80家出版社，2000本書來台，精心打造三大特展及專屬沙龍，還有法國及台北跨國合作的「漫畫音樂會」，更有《鐘樓怪人》作者維克多・雨果與《基度山恩仇記》作者大仲馬的珍稀創作手稿亮相！

法國第4度擔任台北國際書展主題國，由法國在台協會、法國國際出版協會、信鴿法國書店共同策劃，精神標語「我閱讀，故我在」取自近代哲學之父笛卡兒名言「我思，故我在」，希望提倡閱讀，每個人都可以面向自我，在疫後時代獲得身心的慰藉；同時也呼應台北國際書展「一起閱讀趣」。
 
主題國三大特展「追憶‧普魯斯特」（À la recherche de Proust）、「探索世界的靈光乍裂：艾曼紐‧勒帕吉漫畫原稿展」（Éclats d’explorations : traversée des œuvres d’Emmanuel Lepage），以及經典作家珍稀手稿展示，包含法國浪漫主義女性代表作家喬治・桑、《鐘樓怪人》作者維克多・雨果與《基度山恩仇記》作者大仲馬的創作手稿，在書展現場就能親眼目睹。

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另為了展現近來法國有聲書的蓬勃發展，也邀請法國及台灣的資深講者以「聲音經濟向前走—法國與台灣有聲書現場」為主題進行專業論壇。
 
6月3日將在主題廣場舉辦「漫畫音樂會」，由法國漫畫家Bastien Vivès與在台北的MAFIA跨域藝術（羅翡翠＋張雅雯演出），即興展開遠端漫畫創作及座談會。

6月4日於主題廣場的「法國之夜」，上半場由法國漫畫家Stéphane Levallois與在台北的打擊樂團PartnerS Duet（莊彥宇＋翁明榆演出），即興展開遠端漫畫創作；下半場則由法國默片及法國音樂家Eric Bijon手風琴表演，以及輔仁大學法文系學生將「翻譯習作與實務結合」的成果，諾貝爾文學獎得主蒙迪安諾作品《我們人生的最初》搬上舞台。

法國在台協會學術合作與文化處處長柯柏睿（David Kibler）特別介紹，法國主題國除了現場展示，也有許多場外延伸活動，如6月2日～30日在國家圖書館的「法國新書精選展」；6月25日～10月16日在台南市美術館，展出法國凱布朗利博物館策劃的《亞洲的地獄與幽魂》。

而在6月期間，全台共30家書店響應法國月「Je lis, donc je suis我閱讀‧故我在」活動，除了展示法國主題選書，買書也有機會獲得筆記手札或文青帆布袋等好禮。

▲▼2022台北國際書展即將登場，法國第4度擔任主題國，集結了80家出版社，2000本書來台，精心打造三大特展及專屬沙龍。（圖／記者林育綾攝）

▲歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）介紹「歐盟會員國」的展覽。（圖／記者林育綾攝）

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）介紹「歐盟會員國」的展覽，歐盟館由奧地利、克羅埃西亞、捷克、希臘、匈牙利、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙與斯洛伐克共同展出，以《品味歐洲》為主題，呈現歐洲各國風味料理及豐沛藏書。

台北歌德學院圖書資訊中心主任王惠玫介紹「德國館」，有來自德、瑞、奧三國德語系20家出版社出版品，並邀請楊‧莫伊尼（Bijan Moini）、施益堅（Stephan Thome）及卡羅琳‧恩可（Carolin Emcke）三位焦點作家進行新書分享與演講對談活動，並於展館內教民眾生活實用德語；第二度參展的荷蘭館將首度實體參與，於展館介紹荷蘭起司文化與傳統。
 
另外還有首度在書展設立的「烏克蘭館」，將展示已翻譯成德文及中文的烏克蘭出版品，並精選15幅具代表性的烏克蘭插畫家作品於「與烏克蘭同在圖像創作展」展出。

此外，「香港館」參展單位多元，不僅呈現當代香港文學作品與學術研究成果，也將舉辦英語學習、香港電影、音樂與當代文學發展討論等活動。

▲▼台北國際書展即將開跑，文化部政務次長李靜慧致詞。（圖／文化部提供）

▲台北國際書展即將開跑，文化部政務次長李靜慧致詞。（圖／文化部提供）

文化部政務次長李靜慧提到，台北國際書展3年來深受疫情影響，實體書展2年的停辦及今年的續辦，讓我們深刻的思考許多問題，包含文化部、書展基金會、出版社、員工、讀者及與國際間的關係，在疫情影響下，如何彼此理解與對待；甚至也更思考疫後的書展如何與讀者、國際及未來持續接觸。

李靜慧表示，有些議題暫時之間沒有答案，文化部會持續聽取各界的意見，期盼在嚴謹的防疫措施、謹慎的態度下，讓工作人員安全工作、讀者安心進場，「以戒慎而不恐懼的態度，更謹慎的讓30屆台北國際書展順利圓滿」。

書展基金會董事長林訓民則說，法國的藝術製作、設計、美感往往引領世界特殊潮流，這次的主題館展覽，將帶領觀眾看到最精彩、最有時代性的作品。

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