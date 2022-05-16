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兒童沒疫苗⋯家長能放心帶小孩去書展嗎？文化部：月底前提出措施

▲▼針對台北國際書展續辦問題，立委王婉諭提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲針對台北國際書展續辦問題，立委王婉諭提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

本土疫情嚴峻，6月的「台北國際書展」決定續辦也引發爭議，今（16）日立委王婉諭提到，很多兒童沒有辦法打疫苗，而書展過去也有許多親子族群參加，針對相關防疫措施像是人潮分流、疏散等，能否提出說明，讓家長評估可否安心參加；文化部政務次長李靜慧回應，將會在月底前提出正式說明。

立法院今召開教育及文化委員會，針對「台北國際書展」6/2-6/7 決定續辦引發議論，多位立委也提出質詢。其中立委王婉諭表示，書展續辦問題確實應該提前規劃配套措施，而不是拖到5月中才公布，然後在短短4天內就要廠商決定要不要參加，或是要退展，這實在太過倉促，認為文化部應該要檢討。

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另外針對退展，只退回3成的展位費，李靜慧也說明，除了過去2年書展停辦的例外，所有在書展舉辦的情況下，參展者在參加過展位圈選會後再退展的情況，並無法退還展位費。考量今年疫情變化的特殊背景，文化部及基金會做了許多討論，但貿協的場租早已支付，無從退款，而基金會也是出於特別情況服務出版同業立場，在力所能及的範圍，所以自行負擔退還3成展位費給退展者。

李靜慧也說明，書展一直都是朝續辦的方向，但期望先了解出版社和廠商擔心的事情，並在後續行政上做出因應和提供資源。

▲▼針對台北國際書展續辦問題，立委王婉諭提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲王婉諭也詢問關於親子族群的防疫配套措施。（圖／記者林育綾攝）

王婉諭也提出，書展過去也有許多親子族群會參加，還有親子書籍專區等，但是現在很多小孩都還沒辦法打疫苗，針對這部分，書展有沒有相關防疫措施，像是人潮分流、疏散等，能否提出說明？

李靜慧回應，此次書展有做人流限制，也會定時清消，還有關於兒童口罩採購等措施，針對這部分會盡快做出完整說明，在月底以前正式提出。

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