超過5成出版社不想辦⋯台北國際書展續辦惹議　立委批：說話要負責

▲針對台北國際書展續辦議題，立委林奕華認為，在立法院接受詢答時說出的話要負責。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

本土疫情嚴峻，「台北國際書展」6月續辦也引發爭議，日前經過調查，有超過5成5出版社希望停辦；不過文化部與書展基金會經考量與研商，決定續辦。今（16）日立法委員林奕華批，文化部長李永得才在立法院說過如果超過8成出版社願意參加才續辦，如今調查結果出爐不到8成，認為在詢答說話要負責。

台北國際書展因疫情影響停辦2年，如今本土疫情嚴峻，6月的書展一度又面臨辦與不辦的兩難。日前書展基金會針對國內出版社調查意願，有超過5成5出版社希望停辦；不過考量書展已經在國際上缺席2年，還有57個出版單位、31個國家展位表達將續參展意願，加上中央流行疫情指揮中心並未停止大型活動，國內防疫政策朝正常生活的「防疫新階段」進行，經密切研商後，文化部與台北書展基金會在13日宣布，2022台北國際書展將原時段、原地點持續辦理。

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不過消息一出，許多出版社也私下議論紛紛，目前已知有部分出版社打算認賠退展。今16日立法院召開教育及文化委員會，立委萬美玲表示，248家出版社當中，有154家希望停辦，為什麼還是要辦；此外針對將退展的出版社業者，只退回3成的展位費，她希望能「拉高比例」，不要只退3成。

另外文化部先前提到，將提供各參展單位快篩劑，讓大會及參展工作人員於展期間進行健康監測，若有身體不適、快篩陽性者，禁止入場服務。萬美玲也質疑，現在到處都在缺快篩試劑，想問這些快篩資源怎麼來？文化部政務次長蕭宗煌表示，書展已經連續2年停辦，今年原先就朝著續辦為方向前進，調查則是事先討論，後續持續滾動修正，關於快篩的問題將於下午回應。

文化部政務次長李靜慧也說明，部長李永得在先前受訪就一直表示，書展是朝續辦的方向，但承認關於調查是用語表達上不夠精確，而調查其實是期望了解出版社擔心的事情。

而立委林奕華也提到，文化部長李永得先前在立法院接受詢答時，才說過如果超過8成出版社贊成續辦書展，才會續辦，但調查結果不到8成，還是宣布續辦，她批「是我數學不好嗎？」後續她也解釋，並不是說不能辦，但如果文化部就是想續辦，就拿出立場和負責的態度續辦，負起責任來，「不要在立法院說要調查意願，在詢答時講一套，實際做又是另一套」、「沒辦法接受在立法院隨便講講」。對於退展的相關問題，她表示將於臨時提案提出。

而書展基金會在13日表示，依照30年來台北國際書展的參展辦法，除了過去2年書展停辦的例外，所有在書展舉辦的情況下，參展者在參加過展位圈選會後再退展的情況，並無法退還展位費。考量今年疫情變化的特殊背景，文化部及基金會做了許多討論，雖然貿協的場租早已支付，無從退款，但基金會出於特別情況服務出版同業立場，在力所能及的範圍，將自行負擔退還3成展位費給退展者。提醒有意退展者必須在5月17日下午6點前書面正式告知退展，逾時則不再處理。

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