國民黨縣議員林建鴻宣布參選麥寮鄉長　5人參戰廝殺拚勝出

▲國民黨籍議員林建鴻於臉書宣布將投入2022五合一麥寮鄉長選戰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林國民黨籍縣議員林建鴻今（1）日於臉書貼文宣布，年底將參選麥寮鄉長，目前光民進黨籍就有3人加入戰局，前任鄉長許忠富登記黨內提名、現任鄉長蔡長昆曾言參選到底、縣議員許志豪轉跑道競選，而國民黨黨內提名已截止，林建鴻將以無黨籍登記，此外，政治素人林宜豊將投入選戰，麥寮鄉即將成為一級戰區。

林建鴻於臉書貼文指出，本屆議員任期後，或許他可以選擇相對容易的議員選舉，但在多方考量及對地麥寮責任及使命感，使得他必須義無反顧勇敢投入鄉長選戰，這是場艱辛的挑戰，請鄉親做他的後盾，一起為麥寮努力。林建鴻表示，國民黨內登記已截止，他將以無黨籍投入麥寮鄉長選舉。

現任麥寮鄉長蔡長昆為民進黨籍再黨內提名登記時他並未登記，僅前鄉長許忠富一人登記，但蔡長昆曾對外表示，無論黨是否提名，他一定會參選到底爭取連任，另一位民進黨籍縣議員許志豪也在今年1月24日宣布放棄民進黨黨內初選，直接投入麥寮鄉長選舉，而在地政治素人林宜豊個人已在基層走訪一段時間，也將投入鄉長選戰，年底五合一選舉麥寮鄉將成為5搶1超級戰區。

雲林縣議員林健鴻貼文「首先在此向大家報告，我已正式宣布投入年底鄉長的選舉，對我而言，這不僅是責任的提升，更是對麥寮的承擔。記得多年前，我應電視台之邀北上，針對地方議題替麥寮發聲，就在當下，如同麥寮鄉親對我的付託，迄今永不敢忘記！」

林健鴻說，自己議員任期內，除交通、水利諸多建設外，每逢大家對我的交待，我時刻謹記在心！他也強調，「本屆議員任期後，或許我可選擇相對容易的議員選舉，但在多方考量及對麥寮責任及使命感，使得我必須義無反顧勇敢的投入！這是場艱辛的挑戰！我相信我沒有樂觀的權利，更加期盼各位能做我的後盾，讓我們繼續攜手共同向前行」。

▲國民黨雲林縣黨部鄉鎮首長提名參選登記已結束，今日上午縣議員林建鴻於臉書宣布將投入2022五合一麥寮鄉長選戰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►快訊／雲林遠距上課再延一週 張麗善：如有需求學生仍可到校

►不斷更新／雲林也跟進！4縣市高中以下遠距再延至6／10 全國一次看

►雲林兒童疫苗只到四成 不滿六都攔截...議員嗆：城市孩子才寶貴

►保平安除瘴癘 斗六南聖宮備九龍午時水慶端午



