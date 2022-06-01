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身障少女被騙到公園「遭3人性侵」報警不被立案絕望　家屬淚求援

▲▼青少女,青少年,女孩,女學生。（示意圖與本文無關／Pixabay）

▲少女慘遭多人性侵。（示意圖與本文無關／Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅臨夏回族自治州13歲殘疾女童燕燕去年遭3名男子誘騙並性侵，家屬指報警後不獲立案，申請覆核不果。燕燕一度自殺未遂，她的親叔近日實名向當局檢舉，事件終引起廣泛關注。臨夏州30日成立聯合調查組，對事件展開全面調查。

舉報信指出，燕燕去年7月30日，被3名網上認識的男子以到公園遊玩為由，從臨夏州和政縣哄騙到臨夏市，其後遭對方控制及強迫發生關係。

舉報信指，燕燕因羞恥沒有回家，後來外婆報警，3日後才找到她。家屬其後報案，3名男子由臨夏市公安局刑警大隊帶回訊問，但警方其後出具通知書，決定不予立案。家屬申請覆議後，臨夏市公安局決定維持原決定。

舉報信提到，在家屬與相關單位反覆溝通，並配合帶着燕燕前往醫院做了精神鑑定。警方至2022年初以「組織未成年人淫亂罪」予以立案，但案件移交檢察院後，檢察院認為該案不構成犯罪，決定對嫌疑人不予逮捕，並辦理了取保候審。

一名了解該案件的律師表示，事發後，家屬曾按照警方要求帶孩子去醫院做了檢查，並提取到了精液。

事件經過發酵後，臨夏市委宣傳部相關工作人員30日指出，當地相關部門已聯合公安對此事進行核查落實，一旦落實後將發布通報，「會實事求是公開」。

臨夏州聯合調查組31日發通報稱，針對網上反映「臨夏12歲殘疾女孩自述被3人性侵，報案後未立案」相關情況，臨夏州隨即成立聯合調查組，對事件進行全面調查，調查情況將及時向社會公布。

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