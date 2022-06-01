中橫關原段通車一波三折！梅雨阻礙搶修進度　預計延6／8通車

▲災害路段地形險峻，搶修人員時時面臨落石危險。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中橫公路台8線關原災害路段，原訂6月1日通車，但因5月中、下旬梅雨期間，連續大雨影響搶修進度，經公路總局第四養護工程處預估，尚需7日方能處理完成，通車日期預計延至6月8日。

養護工程處表示，今年4月26日中橫公路台8線117k+400關原路段發生邊坡大規模崩塌災害，大量土石造成道路阻斷，災後養護工程處及所屬太魯閣工務段迅速調派人員及機械積極搶修，現場搶修團隊歷經一個多月於低溫、雨天、地形險峻及面臨落石威脅施工人員的嚴苛環境下全力趲趕，雖在5月底已完成便道搶通鋪設瀝青路面，但又逢5月中、下旬梅雨期間，災害現場連續大雨影響邊坡搶修、路側落石防護設施及清除上邊坡頂坍方浮石、枯倒危木之進度，為考量行車安全，預計延至6月8日通車。

▲在嚴苛環境下全力趕工，5月底已完成便道搶通鋪設瀝青路面。

公路總局籲請用路人，山區道路豪雨或連續降雨、地震後易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

用路民眾請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。