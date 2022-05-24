虛驚一場！中職重返台東首戰前夕「球場停電」　台電緊急搶修

▲台電派員緊急搶修。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

睽違14年中華職棒例行賽24日重返台東，縣府教育處及中信兄弟球團人員23日晚間仍持續進行球場最後夜間照明測試調校工作，不料卻發生球場夜間燈光無法開啟，持續4小時不能運作，最後在台電派員緊急搶修下才恢復正常照明。

教育處表示，中信兄弟球團人員23日晚間在球場做最後夜間照明測試，不過，晚間6點30分左右，台電志航路高壓融絲鍊故障，造成第一棒球場的照明設備約有四個小時無法正常運作，經緊急聯繫台電完成搶修，8點就恢復照明。

台電工班表示，可能因為近日連雨導致高壓融絲鍊絕緣劣化，目前台電預計把保險絲從原本25A增加到40A，希望讓睽違14年的中職來台東的球賽能順利舉辦。

縣長饒慶鈴也特別到球場關心中信兄弟的練球狀況，並贈送台東好禮，中信兄弟回贈縣長饒慶鈴一件繡有名字的球衣。由於兩隊有多位台東子弟，饒慶鈴也請線上登記獲得回饋票券的鄉親，踴躍到球場觀賽加油，鄉親也可收看緯來體育台或MOD博斯體育一台欣賞精采賽事。

▲▼經過台電人員緊急搶修後，球場終於恢復照明。



台東縣政府表示，中華職棒上一次在台東棒球場安排例行賽是2008年3月30日，當年度賽事由兄弟象隊（中信兄弟前身）與統一獅隊交手，2022年中華職棒33年例行賽台東場，今天晚間6點35分首戰將由中信兄弟安排主場迎戰樂天桃猿隊，桃猿隊派出本土投手黃子鵬先發，兄弟則派出洋投德保拉應戰、力拚隊史在台東首勝。





今明兩天中信兄弟隊與樂天桃猿隊的2連戰，兄弟陣中包括張志豪、陳子豪、楊志龍、李聖裕、高宇杰都是台東出生的球員，而對手樂天桃猿投手王躍霖，也是首度回到台東參與職棒賽事。有趣的是，台東史上第1場中職比賽勝投，正是兄弟牛棚教練林恩宇，而且還是完投勝。

縣府提醒線上登記獲得回饋票券的鄉親，下午2點起可備妥索票序號及身份證明文件，前往棒球場一壘售票口進行兌換，現場剩餘票券則自比賽當日下午5點起開放現場縣民排隊，並於6點至6點35分開放領取，每人以領取1張為原則，至多2張且不開放選位，民眾仍須備妥身份證明文件（身分證V或設籍台東）兌換，也歡迎鄉親可收看緯來體育台或MOD博斯體育一台欣賞精采賽事。另外，棒球場停車空間有限，敬請民眾停放周邊，並避免影響交通及住戶出入。