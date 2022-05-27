浪來了！神岡水淹小腿肚　阿婆機車「刁車」拖鞋漂走….民眾聯手救人

記者游瓊華／台中報導

暴雨夜襲台中！神岡區新庄里和睦路因為地勢低窪，逢雨必淹，但昨日強降雨該地區排水不及，淹水夾帶泥沙，讓該路段成黃沙泥河，時值下班時段，不少騎士冒險通行，一經過就帶起大水花。有網友拍下整個過程驚呼「浪都上來了！」，像騎水上摩托車，見到一位阿婆騎車「刁車」、拖鞋也被漂走，旁邊住戶馬上揪身旁友人趕緊前往協助阿婆，將人帶到安全的地方。

▲浪來了！神岡水淹小腿肚 阿婆機車「刁車」拖鞋漂走….網友喊快救人。（圖／網友提供）



▲神岡淹水嚴重，網友傻眼，直呼根本在騎水上摩托車。（圖／網友提供）



王姓網友指出，該路段地勢低窪，每回遇到下雨就會淹水，但沒有像這次這麼誇張，「水都淹到小腿肚」，淹水情況直至今天早上都還沒排除。網友表示，昨（26）日晚間下班時刻，雨下得正大，和睦路又出現淹水，汽機車經過都替他們捏把冷汗，不斷高喊「催落！催落！不能停」，擔心一停就會熄火。

▲雨下得又急又快，加上地勢低窪，神岡和睦路成黃沙泥河。（圖／網友提供）



影片中可聽到網友喊「淹大水！」、「哇哇哇，浪都上來了」，期間看到一位阿婆看到淹水嚇得停車，車上物品跟拖鞋都飄走，趕緊前往救援。但雨下得又大又急，直至今天早上，淹水仍未消退。

市府表示，昨日傍晚皆成立三級應變中心因應，截至目前有道路積淹水、路燈與號誌故障、崩塌落石及坑洞路樹倒塌等零星通報，累計共32件，水利局已於海線佈設大型抽水機加速退水，建設局也出動人員與各式機具加速排除，市府各局處持續戒備，因應災情即時處置。