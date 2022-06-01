國民黨立委丟杯水砸破孫文遺像　陳亭妃：賴帳是他們的本能科

▲國民黨立委持杯水攻擊砸破國父孫文遺像。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院日前為了《會計法》修法上演全武行，國民黨立委使用杯水攻擊主席台，就連議場上方的國父遺像也遭到砸破，民進黨立委陳亭妃1日表示，國民黨最會破壞跟賴帳，這幾天很多人都問她，是否認為國民黨會賴帳，「我都說一定會，因為賴帳是他們的本能科」。

立法院會5月30日通過《會計法》條文修正草案，被視為替前總統陳水扁的國務機要費案解套，國民黨立委連番使出撒假鈔、丟擲杯水攻擊，沒想到連議場上方的國父遺像也遭砸破，擔任會議主席的立法院副院長蔡其昌也連忙宣布會議休息，請現場的議事人員緊急進行修復。

對此，陳亭妃1日透過影片向媒體表示，現在立法院的會期結束了，大家都開始在討論，國父孫中山的這張照片怎麼辦，「這個可是要問國民黨，最會破壞、賴帳的國民黨，到底這次敢不敢賴帳」。

陳亭妃質疑，國民黨前總理孫文這張破洞的照片，國民黨難道要把它留在立法院的議場裡面，這幾天大家都問她，是否認為國民黨會賴帳，「我都說一定會，因為賴帳是他們的本能科」。

民進黨立委林俊憲日前也在臉書表示，既然連國民黨也毫不在意破壞，或許是撤下的時候了。國民黨在立法院議場內杯葛議事的時候，朝主席台丟了杯水，結果不僅把背後的孫文遺像淋濕，還把畫砸破了，實在是想不到，每週上班都會看到的這張照片，破壞的人竟然會是國民黨。

林俊憲也說，要撤下孫文遺像，唯一的阻力恐怕就只有國民黨，「但連他們自己都如此不尊重孫文了，掛著還有意義嗎？」孫文象徵過去那段單一價值觀的黨國神話時期，他的個人功過倒是其次，但唯有先讓他「走下神壇」，才能代表台灣正式告別那個時代，也才是真正的尊重歷史。