國務機要費除罪化今三讀　陳水扁淡回22字

政治中心／台北報導

前總統陳水扁涉及國務機要費案纏訟逾15年，《會計法》條文修正草案30日終於三讀通過。對此，陳水扁發出22字聲明，「蓬萊島案平反等了38年，國務機要費案除罪16年」，其子高雄市議員陳致中則感謝民進黨團，並強調這是歷史共業的問題。

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

藍綠30日為《會計法》條文修正草案爆發肢體衝突，最終民進黨仍挾人數優勢通過修法，以57票贊成、32票反對、0票棄權三讀，明定中華民國95年12月31日以前各機關支用的國務機要計畫費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

如今，《會計法》條文修正草案通過，陳水扁透過聲明提到他入獄的兩個案子，「蓬萊島案平反等了38年，國務機要費案除罪16年」，而陳致中則回應，公道自在人心，總統的國務機要費就是特別費，當年馬政府時代修法除罪，卻排除國務機要費，在法理上其實不公平也沒道理，希望一切真正告一段落。

國務機要費一案源於2006年女子李慧芬爆料，她在北市住宿飯店的300萬元發票，被堂姊李碧君拿去交給陳水扁的妻子吳淑珍核銷國務機要費，經當時高檢署查黑中心偵辦，揭發扁家所涉犯一系列弊案，包括龍潭購地案、台北101金融大樓公司前董事長陳敏薰買官案，以及南港展覽館案已定讞，陳水扁夫妻各被依收賄等罪合併判刑20年，各併科罰金2.5億元與2億元，並沒收犯罪所得。

其中，吳淑珍是在2006年11月先被查黑中心起訴，陳水扁則因為當時總統，有刑事豁免權，直到2008年5月卸任後，檢方才開始對他偵辦，相關案件纏訟至今，剩下國務機要費及洗錢案仍在高院更二審審理中。

陳水扁為此4月曾召開記者會，公布21項國務機要費金流，強調「公支出大於因公收入，沒有不法所得」，而民進黨團總召柯建銘也隨後表示，國務機要費案不是選舉提款機，「阿扁所受的羞辱跟民進黨受的懲罰，這麼多年來，已經夠了」，朝野該理性面對《會計法》修正，強調國務機要費除罪化並不是幫陳水扁解套，「這是一個歷史共業，這必須轉型正義」。