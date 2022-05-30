「趁疫情除罪陳水扁」　國民黨團：蔡英文帶頭挺貪腐

記者徐政璿／台北報導

立法院會今（30）日處理攸關前總統陳水扁國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，藍綠發生數波衝突，在混亂中經表決，三讀修正通過。國民黨團表示，民進黨趁著本土疫情爆發，替陳水扁除罪，總統蔡英文帶領的民進黨在挺貪腐。

▲國務機要費除罪化三讀，立法院副院長蔡其昌在黨籍立委護衛下敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團曾銘宗抨擊，正值疫情高峰，民進黨想要趁亂通過，時機點不合宜。他強調，陳水扁國務機要費有超過1億元是檢調認定不法使用，且只有陳有這種狀況，不能比照特支費除罪化，基於時間點、法律性質以及檢調認定不法。

國民黨立委江啟臣則說，本會期倒數第二天，民進黨全黨動員只為了陳水扁的貪腐修法除罪，請問蔡政府看到了國人在這次疫情衝擊下造成國人喪命、家庭破碎嗎？「蔡總統可以赦免陳水扁，為什麼一定要修法？蔡主席你帶領的民進黨是在挺貪腐嗎？蔡總統你挺貪腐嗎？」

江啟臣表示，請看清要強力通過為貪腐除罪的民進黨立委，請看清楚用「多數暴力挺貪腐」的民進黨立委們，不顧孩子，只挺貪腐，拿起您的電話、到臉書留言，告訴您們選出的立委：「我們反貪腐，我們要顧孩子！」留言蔡英文我們反貪腐，顧孩子。

此外，時代力量黨團指出，支持涉及國務機要費的案件當事人，在司法程序上爭取自己清白的權利，反對為個案提出普遍適用的修法提案，而過去特別費的修法業已立下修惡法令之前例，此次修法無疑是再次犯下相同的錯誤。

現行「會計法第99條之一條文」規定，中華民國95年12月31日以前各機關支用的特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。而三讀通過的條文則增定「國務機要計畫費用」的文字，將「國務機要費」也納入除罪範圍，陳水扁纏訟逾15年的國務機要費爭議預料將解套。