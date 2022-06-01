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搶打兒童疫苗清晨5點出發排隊！小孩哭喊會怕怕　家長曝選BNT理由

▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）

▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者許展溢／台北報導

5~11歲兒童已可施打新冠疫苗，中央設置6大接種站，其中台北榮總在中正紀念堂駐點接種，今（1日）上午8時開打，由於是首日不少家長一大早帶著小孩到場，有人更是清晨5點就出發，整體動線也讓部分爸媽直說很安心，不少人則是隨到隨打。

北榮今起至6月5在日中正紀念堂第三展廳，開設兒童BNT疫苗接種站，提供基礎第一劑接種。排第一順位的家長說，學校6月15後才打，今沒有特別預約想說直接到現場，5點多出發，動線算清楚。有媽媽表示，其實之前學校有詢問登記，但不覺得有必要性，且很猶豫，近來觀察認為還是要打比較好，而會選擇到北榮駐點，是考量該處空間大、安全性高。

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▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼很多家長今都是特別請假帶小孩來，有一位媽媽說，選BNT是因能打完整一劑。

▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）

很多家長今都是特別請假帶小孩來，有一位媽媽說最後決心選擇BNT是因能打完整一劑，有家長提到，滿擔心小朋友會有不良反應，不過還是相信疫苗的保護力，因此事前也告訴小孩接種重要性。大部分小朋友到現場都乖乖等待，跟著爸媽照指示一關關前進當防疫小勇士，少數小孩太害怕當場大哭一直說「我會怕怕」，讓一旁人看到相當不捨。

有兒童受訪說，還是會緊張跟一點點的害怕，但覺得還是要打，因為怕被傳染，醫護人員在小朋友打完後也會給上糖果，並向他們說好勇敢、真棒，讓他們最後露出笑容。

▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）

▲有小朋友受訪說，會緊張但怕被傳染覺得還是要打疫苗。

北榮提醒，接種需由家長（監護人或關係人）陪同，並提供家長簽署同意書，經醫師評估接種。另外，確診者康復3個月後才能接種疫苗，居家檢疫、居家隔離、自主防疫或自主健康管理者，請勿前來。

▲▼北榮6/1起於中正紀念堂兒童BNT疫苗接種，開放網路預約。（圖／北榮提供）

▲北榮6/1起於中正紀念堂兒童BNT疫苗接種，開放網路預約。（圖／北榮提供）

接種地點：中正紀念堂第三展廳（請由信義路側大忠門進入，近捷運東門站3號出口）
接種日期：111/6/1～6/5
接種時間：上午08：30至下午17：00。請於16:30前完成報到，逾時不候。（超過下午16:30未完成報到者視同放棄，請勿前來）
接種資格：5歲以上至未滿12歲之兒童，須由家長（監護人或關係人）親自陪同，且提供簽署完整之家長同意書才可接種。（同意書下載網址：https://reurl.cc/7DbEg9
接種廠牌：BNT疫苗（兒童劑型）
掛號方式：台北榮總網路預約及隨到隨打。
掛號網址：https://reurl.cc/M0M2DK

▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）

▲北榮提醒，接種需由家長（監護人或關係人）陪同。

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