台南永康開設BNT兒童疫苗大型接種站　黃偉哲呼籲儘快施打

▲台南市政府1日起一連5天在市立圖書館永康新總館，開設輝瑞BNT兒童疫苗大型接種站，為兒童施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府1日起一連5天在市立圖書館永康新總館，開設輝瑞BNT兒童疫苗大型接種站，市長黃偉哲一大早前往視察兒童接種情況，他再度呼籲請家中有年滿5至11歲兒童的家長，盡快上網預約，讓孩童在停課不停學期間，接種後在家好好休息。

黃偉哲市長指出，台南市到前天已經打了2萬7000多劑兒童輝瑞疫苗，都沒有嚴重不良反應，所以大家請放心，希望接種疫苗後，接下來3天連假在家好好休息，等一下打完疫苗之後要休息15分鐘，打針的地方不要揉，壓住一下，小朋友可以在那邊吹冷氣看卡通，希望大家今天有個快樂又高興的疫苗接種，平平安安。

台南市立圖書館新總館位置在永康區康橋大道255號，自6月1日（星期三）起至6月5日一連五天設立大型接種站。台南市衛生局表示，施打對象為5到11歲兒童，1日施打時間分為上、下午兩個場次，上午8-11時、下午1至4時，上、下午各600位預約名額，家長可透過「台南打疫苗系統」預約，接種當日由家長陪同兒童前往。

衛生局指出，目前也已陸續增開輝瑞BNT兒童疫苗在醫療院所接種場次；全市學童接種輝瑞BNT疫苗的人數已經逾3萬人，市長黃偉哲特別強調，輝瑞BNT和莫德納，疫苗數量都絕對充足，且至目前爲止，都未接獲接種後嚴重不良反應通知，請家長請放心。台南打疫苗網址 https://health-reservation.tainan.gov.tw/。