兒童BNT開打首日砍單！苗栗短少1500劑　衛生局：持續向中央爭取

記者莊智勝／苗栗報導

全台針對5歲至11歲幼童BNT施打開跑，但昨(5月31日)開打首日卻出包，苗栗縣府指出，中央原先預計撥配4000劑疫苗，供苗栗學童集中前往校園接種，不料昨到貨卻出現短少，臨時縮減1500劑，僅2500劑到貨。對此，苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，已緊急調撥疫苗因應，目前劑量勉強足夠，後續將向中央持續爭取補足差額。

▲苗栗縣衛生局長張蕊仙針對疫苗短少做出回應。（圖／苗栗縣府）

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苗栗縣府昨針對5至11歲學童安拍集中校園施打BNT，但首日疫苗數量就凸槌；中央原本預計要撥配4000劑疫苗予苗栗縣府，但昨開打前卻只到貨2500劑，疫苗出現短少。

張蕊仙指出，根據縣府戶籍資料，苗栗縣5歲至11歲學童共有3萬3348人，扣除已經接種、確診者，應接種BNT疫苗人數為1萬7598人，中央共撥配2萬2500劑疫苗予苗栗縣府，衛生局也規劃，其中1萬劑給合約醫療院所進行預約施打、1萬2500劑則是由衛生局或醫療團隊進駐校園接種，昨中央預定撥配4000劑，實際上卻只到了2500劑，短少1500劑，已致劑量不足，影響校園接種。

張蕊仙表示，昨縣府緊急調撥合約醫療院所配發之疫苗因應校園接種，目前數量勉強算是足夠，後續也會持續向中央爭取補足疫苗差額。