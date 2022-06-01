中正紀念堂兒童BNT啟用已接種200人　北榮估1天可打3000劑　

▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

5~11歲兒童可施打新冠疫苗了，中央設置6大接種站，其中台北榮總在中正紀念堂駐點接種，今（1日）上午8時30分開打，採事先預約跟隨到隨打，不到1個半小時接種超過200劑。北榮副院長侯明志受訪表示，今派出80名醫護支援，所有量能非常充足且順暢，預計每天可打2、3千劑，只要來就打，不會特別看從哪個縣市來的。

北榮今起至6月5在日中正紀念堂第三展廳，開設兒童BNT疫苗接種站，提供基礎第一劑接種。侯明志說，接到任務後，不到2天將軟硬體及人力配置好，今早8時30分開打，統計到昨天有200多人預約，直接到現場的也非常多，能量非常充足，中央配給1.8萬劑，每天可打到2、3千劑沒問題，一切很彈性，若數量要再增加也會增加。

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▲侯明志強調，中正紀念堂兒童BNT接種站量能絕對沒問題。（圖／記者許展溢攝）



侯明志指出，每天從上午8時30分至下午5時，每半小時一批，幾乎不會有等待時間，小孩來了就能立即打，動員80位醫護人力，很多人自願協助，不過為確保所有人力有效運用，只要現場施打人數少，人員也會減少，做有效、彈性的智慧化管理。

侯明志提醒家長們，打完疫苗要先在觀察區15分鐘後再回去，返家後也要觀察是否有常見副作用，包含頭痛、疲倦、腸胃道等症狀，當然可能還會有關節痛等少數症狀，通常1、2天就過去，但還是要留意，如遇非常少見發燒38度、哮喘超過48小時以上，要隨時到醫院診斷。

▲不少兒童現場怕的大哭。（圖／記者林敬旻攝）



另外，少數人憂心館外就是車來速防疫急門診，侯明志強調，兒童接種疫苗位置是在非常舒服的館內，離廣場上的車來速「離非常大，超過太多太多，完全不會有交差感染情形」。

▲北榮今起於中正紀念堂兒童BNT疫苗接種，開放網路預約。（圖／北榮提供）