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劇荒哥求最強美劇！全場推爆「2大神作」　鐵粉：後勁超強

▲燈籠,風鈴,窗簾,看電視,看電影,追劇,農曆7月。（圖／unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

很多人愛看美劇，尤其現在疫情期間宅在家，更有大把的時間能追劇了。一名網友最近劇荒，於是發文求推薦；其中，有兩部神作備受推崇，不少鄉民大讚，「絕命律師，真的狂」、「絕命毒師，每季都看」。

網友昨在PTT發文表示，最近鬧劇荒，再不追劇都要生病了，同時也誠心發問「大家心目中最神的美劇是哪一齣？有卦嗎？」

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綜合留言，以《絕命毒師Breaking Bad》和《絕命律師（Better Call Saul）》呼聲最高，眾多影迷激喊，「絕命律師，細節超多還要看別人講評」、「BCS屌虐BB」、「我覺得絕命律師超越毒師」、「絕命毒師、絕命律師」、「問就是BB」、「BB沒有之一」、「BB推到爛了，後勁很強，一定要看到最後」、「再沒空也不能錯過BB S3E10」、「很愛BB卻不敢看第二次」。

▲▼《絕命毒師》劇照。（圖／索尼電視提供）

▲《絕命毒師》劇照。（圖／索尼電視提供）

另外，鄉民們也大推，「最近看林肯律師，還不錯」、「犯罪心理前六季」、「冰與火之歌前三季」、「迷失+1」、「權力遊戲屌打」、「六人行、越獄第一季」、「The Office是真的好看，另外推廢柴聯盟」、「紙牌屋前三季、紙房子」。

說到《絕命毒師》這部劇，是在講述高中化學老師懷特（Walter White），在得知自己身患絕症後，為了給家人留下財產，利用超猛的化學知識製造毒品，從一介平凡人變成世界頂級毒王的傳奇犯罪故事。

而《絕命律師》則是前者的衍生前傳，在講述《絕命毒師》劇情事件發生前，當上關鍵主角們律師的6年前，是如何從默默無名的普通律師，一步步轉變成知名律師「索爾古德曼」（Saul Goodman）。

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