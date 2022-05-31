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粽子包啥配料是邪教？ 網激戰「這2樣」：看到直接丟掉

▲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友問起最不能接受哪種粽子餡料，引起鄉民熱烈討論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

端午節即將到來，許多人都會吃粽子應景，但粽子的口味五花八門，究竟要哪1種才是經典呢？就有一名網友詢問大家，收到包哪種料的粽子會直接丟掉？沒想到引發熱議，除了每年都會出現激烈的南北部粽大戰之外，許多人也紛紛提出幾樣，令他們百思不得其解的餡料。

一名網友在PTT以「哪種料的粽子你會直接丟掉？」為題發文，表示「端午節快到了，粽子是指標食物，我們自己買粽子可以挑自己喜歡的，但端午節一定很多親朋好友送來送去，你收到哪種料的粽子會直接丟掉？」

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▲。（圖／翻攝自PTT）

▲網友在PTT發問「哪種料的粽子你會直接丟掉？」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引發熱，其中最多人提到的是「栗子」，「栗子啦，放那什麼鬼東西」、「栗子衝突的甜味和口感，很失敗」、「栗子，煮不好的很難吃」、「栗子超噁超不搭」。第二名則是「花生」，「花生無法，不想要這種破壞口感的東西」、「花生可以讓一個美味的粽子從90分降到0」、「花生真的煩，最討厭飯裡加一堆其他穀類」。

▲最多網友投票「栗子」。（圖／翻攝自PTT）

▲最多網友投票「栗子」。（圖／翻攝自PTT）

除此之外，還有一些「入圍的食材」，「芋頭」、「蝦米」、「蛋黃」、「菜脯」、「油蔥」、「酸菜」等等，還有網友趁勢激起「南北粽大戰」，「鼻涕粽真的無法」、「油飯攤平就好硬要捏成立體的」、「油飯包個葉子說是粽子，看到會暴怒」、「南部粽就是鼻涕」。

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