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台南醫學系甜心學霸女自家縱火燒死父親　母弟求情輕判定讞

▲台南市女子劉瑀涵，被控僅因與母親發生口角，竟購買汽油在住處縱火，造成生父喪命、母弟受傷被判刑12年，上訴台南高分院將於18日上午9時30分宣判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南醫學系甜美學霸女，日前縱火，燒死父親。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者吳銘峯／台北報導

台南醫學系畢業的劉姓女子，長相甜美人緣極佳，但近年受精神疾病「思覺失調症」影響，2019年5月凌晨與母親口角後，竟購買汽油潑灑在自家客廳沙發上，點火引燃後逃逸，導致父親吸入濃煙後遭燒死。法院審理時，倖存的母親、弟弟均向法院求情，一審將她判刑12年，二審改判10年、執行前施以監護2年。全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。

判決指出，劉女因罹患思覺失調症之精神病性症狀，在有情緒張力以及壓力情況下，辨識其行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低。而本案發生於2019年5月15日晚上約11時許，劉女因細故與母親發生口角爭執後，緊繃之情緒及壓力無法排解，竟心生不滿，在翌日凌晨3點半驅車前往加油站，購買汽油17.48公升，帶回自家。

劉女將汽油潑灑在自家1樓客廳沙發睡墊附近，並點火燃燒；她見火勢引燃後立即逃離現場，並駕車逃逸。火勢、濃煙往2樓竄升，在樓上睡覺的父親、母親、弟弟分別驚醒逃生。其中父親因吸入過多濃煙後倒地，導致一氧化碳中毒窒息併高溫灼傷，引發燒燙傷併吸入性嗆傷而死亡。至於母親雙側下肢及會陰燙傷，約占體表面積33％，合併吸入性灼傷及左下肢腔室症候群；弟弟也被濃煙嗆傷。火勢在半小時左右就被撲滅，劉女縱火後打算駕車逃往新竹舅舅家中，但在新營路段就失控自撞護欄，車輛被拖走；警方事後循線逮捕劉女，檢方提起公訴。

一審法院審理時，劉女雖坦承購買汽油，但辯稱是要燒母親的轎車，否認要燒死家人。她甚至不堪遭到羈押，當庭要求法官速審速結；還曾經因為不滿檢察官、律師論告內容，當庭情緒失控大罵「你去死吧」、「這不是我做的」。不過家人都選擇原諒劉女，受傷的母親、弟弟均當庭求情，一審法院最後將她判刑12年、刑前施以監護2年。

案件上訴二審，家人仍向法官求情，母親坦承女兒在國家考試後出現精神狀況，但她卻疏未注意，因此懇求法官給予女兒最輕、最輕的處罰。母親也當庭向女兒喊話「我們都原諒你」、「我們都愛你」。二審最後改判有期徒刑10年、刑前施以監護2年；刑度已經遠低於「故意殺害直系血親尊親屬罪」的法定死刑、無期徒刑。全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。

▼法院審理時，女子的母親、弟弟均出庭向法院求情。（圖／記者林悅翻攝）
 

▲台南市女子劉瑀涵，被控僅因與母親發生口角，竟購買汽油在住處縱火，造成生父喪命、母弟受傷被判刑12年，上訴台南高分院將於18日上午9時30分宣判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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