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桃園新屋保齡球館惡火奪6勇消命　球館主人仍判6年10月

▲監察院公佈新屋保齡球館火警案相關違失人員。（圖／桃園市消防局提供）

 ▲新屋保齡球館大火，燒死6名消防員。（圖／桃園市消防局提供）

記者吳銘峯／台北報導

桃園新屋保齡球館於2015年1月間發生大火，造成6名英勇消防員遭火噬。檢方事後追究責任，將球館負責人劉得斌依照違反《消防法》等罪，提起公訴。劉男一審遭判刑6年10月，案件上訴二審，高等法院31日駁回上訴，仍判刑6年10月。可上訴。

本案因2015年1月20日凌晨2時，桃園新屋保齡球館發生大火，桃園多個消防分隊、總計出動84名消防員前往救援，但火場突然發生爆燃，場面危急。現場指揮官雖透過無線電狂喊撤退，但結果還是造成蔡長融、陳彥茗、陳鳳翔、曾重仁、謝君杰、張桂彰等6名勇消葬身火窟。

桃園地檢署調查後，發現新屋保齡球館屬違建，本該拆除卻遲未動工，而且消防安檢幾乎都合格，明顯具有疏失。深入調查後，檢方發現球館在2011年3月、5月的安檢都登載有缺失，業者不但未按時改善還被罰了1萬2000元，結果2011年7月到案發的2015年，所有安檢竟全都合格。檢方因此認定前新屋分隊長吳尚城等8名公務員涉嫌圖利，提起公訴，但8人最後均獲判無罪確定。

此外，檢方也對球館負責人劉男提起公訴，檢方認為劉男未依法檢修，造成電源線年久失修，演變成變電箱爆炸，引發大火，因此依照違反《消防法》相關規定而致人於死罪，提起公訴。一審法院審理時，劉男否認犯罪，辯稱消防員救災本就有風險，死亡結果不能全都歸責於他；另外館內消防安檢均有改善，消防局派員複查都合格，自己並無過失。

一審法院不採信，認為球館內確實有許多安檢缺失，另外也因消防照明等器材年久失修，錯失初期救災功能，才會導致如此嚴重死傷，因此一審法院認定劉男有罪，判刑6年10月。案經上訴，高等法院31日二審宣判，駁回上訴，維持一審的刑度。

 ▼新屋保齡球館有多項違失。（圖／桃園市消防局提供）

▲新屋保齡球館火警造成警義消重傷亡。（圖／桃園市消防局提供）

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