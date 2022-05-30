　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法官薪水交太座管理僅餘1萬月費！還被刀刺電腦、砸茶杯怒離婚

▲▼示意圖,夫妻吵架,憤怒,爭論,亞洲,談話,衝突,蕭條,離婚,家庭,女,挫折,爭論,毆打,婚姻,悲（圖／123RF）

▲智財商業法院的法官，與妻子長期感情不睦，訴請離婚確定。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

某位智財商業法院法官，與結婚35年的妻子感情不睦，法官起訴離婚，指稱每月10餘萬薪資均交給妻子管理，妻子僅留下1萬生活費給他，還經常嘲笑他薪水低，甚至爭吵之餘持刀刺破法官電腦，丟擲茶杯、磁碗。一二審均判准離婚，全案再上訴，最高法院30日駁回上訴，確定離婚。

判決指出，法官與妻子在1987年結婚，2人育有2子。法官結婚後10年考上司法官，但2人感情不睦，法官起訴離婚。法官主張，每個月10餘萬元的薪資，全都交給妻子管理，但妻子只留下1萬元生活費。還說妻子婚後經常辱罵法官及其家人，恥笑法官薪資過低，要求他兼差以供妻子與小兒子出國等奢侈消費，並要求法官自行料理三餐及整理家務，動輒對法官怒罵，脾氣火爆。

法官也主張，妻子火爆程度，甚至2005年間還持刀刺破他因公分配的平板電腦，並咒罵法官將下地獄、被審判、被魔鬼纏住，會孤獨到死。隔年爭吵時，妻子與小兒子共同對他丟擲茶杯、磁碗，導致電視螢幕破裂；更於2017年6月下旬，刺破法官臥房之床墊、床罩。法官也指稱，妻子自2007年起，假借投資及投保儲蓄保險等名義，10年間盜用他存款超過3千萬元。

另外法官也提到，妻子因為對大兒子長期情緒勒索及金錢操控，大兒子在2002年間就離家斷絕聯繫；法官認為妻子不但不願尋回大兒子，還阻止他與大兒子連繫。而妻子在2007年間將他的薪資帳戶內99萬元轉給小兒子，僅留下1656元，他震驚恐慌之餘，遂於當日逃離住處。妻子還連續多日到智財法院騷擾，以言語恐嚇、威脅。法官不堪長期被妻子言語、精神虐待、肢體暴力，及經濟控制，認為婚姻名存實亡，難以繼續維持，訴請離婚。

法院審理時，妻子否認辱罵、攻擊法官的所有行為，也說雙方間是同居共財的關係，她沒有奢侈消費或挪用法官存款的狀況，平常都會告知花費的情形。但法院傳喚離家的大兒子，大兒子作證指出，家中衝突一直蠻多的，錢都是媽媽管理，媽媽甚至會半夜兩、三點衝進房間，指著鼻子辱罵他是垃圾、廢物；所以跟媽媽關係越來越差，他23歲離家時，想到媽媽後，每天都氣的發抖去看心理諮商，直到現在都是這樣，這個家早就毀了。

一二審法院因此都認定雙方婚姻確實難以繼續維持，判准離婚。妻子上訴第三審，最高法院審理後，30日駁回上訴，雙方確定離婚。

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
月薪10萬全給老婆！　還被她笑「薪水低」刺破電腦
獨／副駕女國道抓癢被開單　申訴結果更慘了
快訊／新店耕莘醫院暴力衝突！　鴨舌帽男失控動粗
墾丁villa強抱床上侵犯！　色男遭2女私刑打爆頭
LIVE／「消失的81分鐘」首死2歲童父飆淚討真相　侯友宜回
長榮海運每人可領56萬！　今年分紅暴增10倍
中和2歲童「獨乘禮儀車羽化」　爸淚：想要真相安慰小寶
「很多孩子走了」就是謠言！　律師曝關鍵
快訊／青峰終於拿回「蘇打綠」！　林暐哲宣布放棄商標權
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

沒抓姦在床也要賠！摩鐵開房辯按摩　人夫小三判賠正宮40萬

獼猴闖民宅爆「密室大戰」！捉捕員被狠咬濺血　母猴下場出爐

獨／副駕女國道抓癢被開單...等申訴多噴1500！他無奈：就當被搶

快訊／新店耕莘醫院社篩站暴力衝突！鴨舌帽男失控動粗畫面曝

中職比賽球迷場邊高喊「打假球」　球團提告！警方今通知到案

郭彥均PO文風波擴大　調查局嚴防「徐芳麗」們操弄假新聞

天道盟爆內鬨！先丟鞭炮調警離山　黑衣人再潑漆撒冥紙錄影po網

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

沒抓姦在床也要賠！摩鐵開房辯按摩　人夫小三判賠正宮40萬

獼猴闖民宅爆「密室大戰」！捉捕員被狠咬濺血　母猴下場出爐

獨／副駕女國道抓癢被開單...等申訴多噴1500！他無奈：就當被搶

快訊／新店耕莘醫院社篩站暴力衝突！鴨舌帽男失控動粗畫面曝

中職比賽球迷場邊高喊「打假球」　球團提告！警方今通知到案

郭彥均PO文風波擴大　調查局嚴防「徐芳麗」們操弄假新聞

天道盟爆內鬨！先丟鞭炮調警離山　黑衣人再潑漆撒冥紙錄影po網

34歲主廚年薪百萬！曖昧女開「7條件」才交往　網細讀懂了：會包裝

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

重演KD悲劇？熱火奇兵三分遭沒收惹議　巴特勒打滿整場關鍵球落空

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

台東縣淨海聯盟競賽開跑　最高可獲得萬元禮卷

柯建銘：陳水扁再也不是政治提款機　國民黨該走出逢扁必反的時代

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

想變成鋼鐵人！他「空中飛行20秒」極速旋轉墜湖　落水瞬間曝光

NBA史上最悲情男人笑了！歐佛首次打進總冠軍賽

兄弟聲明譴責「喊假球」惡質觀眾　網路鍵盤手也要抓

社會熱門新聞

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

水上摩托車衝澎湖1女落海　2疑點曝光

他激吻小三被告　求法官：成全我

想搬出去　台中女刺死母冷靜自首

過世爸少做2事　兒遭離婚妻拿走1千萬

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

母長年臥床又染疫　屏東男竟推她下樓喪命

即／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓送醫不治

屏東男把媽媽推下陽台！落網認：不知在幹嘛

台中女持水果刀刺61歲母傷重不治

男大生載女友自摔　她遭拋飛10米不治

實價登錄3442萬變7千萬　老闆下場曝

東區逛街遭歹徒隨機攻擊

網傳台南車站確診4千人攏系假

更多熱門

相關新聞

過世爸少做2事　兒遭離婚妻拿走1千萬

過世爸少做2事　兒遭離婚妻拿走1千萬

苗栗湯姓女子與廖姓男子在2020年間調解離婚，但她發現前夫婚後財產比較多，於是提起夫妻剩餘財產分配訴訟，要求給付1000萬元；廖男則認為，那些所謂的「婚後財產」是過世父親所贈與，女方既然已經離婚，當然無權拿取。不過，由於廖父生前並未辦理贈與和繼承，苗地院法官審理後，判廖男應再給湯女1000萬元，全案仍可上訴。

地院查法官竟拖案　何俊英：恐惹議

地院查法官竟拖案　何俊英：恐惹議

2法官疑暗助被告還獲甲等　考績恐重評

2法官疑暗助被告還獲甲等　考績恐重評

示愛老婆堂妹　夫辯：市調自己有沒人要

示愛老婆堂妹　夫辯：市調自己有沒人要

偵查中不許律師筆記無救濟　憲法法庭判違憲

偵查中不許律師筆記無救濟　憲法法庭判違憲

關鍵字：

法律人權智財商業法院法官妻子薪資三審最高法院離婚

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

交友APP篩選19間大學才能用！網見名單傻了

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面