法官薪水交太座管理僅餘1萬月費！還被刀刺電腦、砸茶杯怒離婚

▲智財商業法院的法官，與妻子長期感情不睦，訴請離婚確定。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

某位智財商業法院法官，與結婚35年的妻子感情不睦，法官起訴離婚，指稱每月10餘萬薪資均交給妻子管理，妻子僅留下1萬生活費給他，還經常嘲笑他薪水低，甚至爭吵之餘持刀刺破法官電腦，丟擲茶杯、磁碗。一二審均判准離婚，全案再上訴，最高法院30日駁回上訴，確定離婚。

判決指出，法官與妻子在1987年結婚，2人育有2子。法官結婚後10年考上司法官，但2人感情不睦，法官起訴離婚。法官主張，每個月10餘萬元的薪資，全都交給妻子管理，但妻子只留下1萬元生活費。還說妻子婚後經常辱罵法官及其家人，恥笑法官薪資過低，要求他兼差以供妻子與小兒子出國等奢侈消費，並要求法官自行料理三餐及整理家務，動輒對法官怒罵，脾氣火爆。

法官也主張，妻子火爆程度，甚至2005年間還持刀刺破他因公分配的平板電腦，並咒罵法官將下地獄、被審判、被魔鬼纏住，會孤獨到死。隔年爭吵時，妻子與小兒子共同對他丟擲茶杯、磁碗，導致電視螢幕破裂；更於2017年6月下旬，刺破法官臥房之床墊、床罩。法官也指稱，妻子自2007年起，假借投資及投保儲蓄保險等名義，10年間盜用他存款超過3千萬元。

另外法官也提到，妻子因為對大兒子長期情緒勒索及金錢操控，大兒子在2002年間就離家斷絕聯繫；法官認為妻子不但不願尋回大兒子，還阻止他與大兒子連繫。而妻子在2007年間將他的薪資帳戶內99萬元轉給小兒子，僅留下1656元，他震驚恐慌之餘，遂於當日逃離住處。妻子還連續多日到智財法院騷擾，以言語恐嚇、威脅。法官不堪長期被妻子言語、精神虐待、肢體暴力，及經濟控制，認為婚姻名存實亡，難以繼續維持，訴請離婚。

法院審理時，妻子否認辱罵、攻擊法官的所有行為，也說雙方間是同居共財的關係，她沒有奢侈消費或挪用法官存款的狀況，平常都會告知花費的情形。但法院傳喚離家的大兒子，大兒子作證指出，家中衝突一直蠻多的，錢都是媽媽管理，媽媽甚至會半夜兩、三點衝進房間，指著鼻子辱罵他是垃圾、廢物；所以跟媽媽關係越來越差，他23歲離家時，想到媽媽後，每天都氣的發抖去看心理諮商，直到現在都是這樣，這個家早就毀了。

一二審法院因此都認定雙方婚姻確實難以繼續維持，判准離婚。妻子上訴第三審，最高法院審理後，30日駁回上訴，雙方確定離婚。