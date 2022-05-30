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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蔡正傑／防疫保單之亂　保險公司能拒保防疫險嗎

▲中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診,防護衣,防疫險,防疫假,輕症無症狀 。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情升溫，保險公司一旦承保防疫險，既接受投保，未來保險事故發生，不得依未告知或重複投保為由，拒絕理賠。 （圖／記者李毓康攝）

疫情延燒，民眾紛紛投保防疫險，隨著確診、隔離人數急遽攀升，保險公司理賠金額暴漲，為風險控管，保險業務員事先詢問要保人「是否有投保其他防疫保單」決定是否承保，重複投保之要保人將可能被「拒保」。保險公司因應疫情理賠，單方解釋保險契約內容，導致民眾不安且不滿。金融監督管理委員會特別澄清表示，保險公司一旦承保，保險公司依其核保政策決定是否承保，既接受投保，未來保險事故發生，不得依未告知或重複投保為由，拒絕理賠。

保險原始概念是一種風險分擔，面臨相同風險的人共同組成團體，繳納款項集中保管，將款項給付給發生事故之人用以填補損失，也就是保險是一種互助行為，不論保險人或要保人均非營利或以獲取利益為目標。發展至今，我國《保險法》第1條定義，「本法所稱保險，謂當事人約定，一方交付保險費於他方，他方對於因不可預料，或不可抗力之事故所致之損害，負擔賠償財物之行為」，依損害是否以金錢具體衡量，大致分成「損失填補保險」與損失無法量化之「定額給付保險」兩類。然兩者是否均有複保險禁止適用？

《保險法》第35條「複保險，謂要保人對於同一保險利益，同一保險事故，與數保險人分別訂立數個保險之契約行為」、同法第36條「複保險，除另有約定外，要保人應將他保險人之名稱及保險金額通知各保險人」、同法第37條「要保人故意不為前條之通知，或意圖不當得利而為複保險者，其契約無效」。《保險法》限制複保險的目的，是為了避免遭有心人利用重複投保賺取比損失還多的錢。例如房屋價值一千萬元，投保二千萬元火災險，已非保險損失填補目的，更可能引起道德風險導致保險事故發生。

然而有些風險事故發生是無法量化所受之損失，也就是保險標的價值無法衡量，例如死亡，所以即使重複投保，也不會有獲取超過損失金額之疑慮，沒有禁止投保之必要。司法院釋字第576號解釋亦明確指出人身保險契約，並非為填補被保險人之財產上損害，亦不生類如財產保險之保險金額是否超過保險標的價值之問題，自不受《保險法》關於複保險相關規定之限制。

防疫險屬性為何？坊間推出之防疫險依其契約內容大略觀之，多為染疫後遭隔離或匡列產生不便所之損失，因要保人或被保險人無須證明損失，而此種損失通常也無法量化，故保險條約約定給付固定金額，可認為屬「定額給付保險」，故防疫險應無複保險禁止之適用。保險公司不能以重複投保拒絕已成立生效之契約，更不能拒絕給付保險金。

至保險公司因風險評估可否拒絕投保或續保？契約需一方提出要約，另一方承諾，雙方意思表示合致才能成立，保險公司在承保前考量風險，拒絕承保、續保無法律上之問題。也就是保險公司有權不賣你，但賣了之後就不能以任何理由，片面的更動保險契約內容退保或拒絕賠償。

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●蔡正傑，律師，台灣司法人權進步協會榮譽會員，前桃園地檢署主任檢察官。以上言論不代表本公司立場。

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