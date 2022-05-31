議員要求設COVID-19孩童專責診所　台中市府：規劃中

▲議員要求設COVID-19孩童專責診所，台中市府回應，正規劃中。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

疫情洪峰襲擊中南部，尤其兒童確診更讓家長心慌，台中市議員陳清龍31日下午在議會總質詢時，請衛生局透過教育局、學校系統，告知孩童家長，那裡有基層診所可協助治療，更進一步要求市府，設置COVID-19兒童專責診所，幫確診兒童優先診療。衛生局表示，會加強訊息傳達，並進行兒科專責診所規劃跟設置。



陳清龍議員指出，目前兒童確診後就醫資訊，無法讓民眾精準取得，得要進市府相關網站，找到全台中市就診資訊點進去，一項一項看，才能看到該怎麼就診。陳清龍說：「知道小孩確診，父母煩惱、著急、腦袋一片空白，沒辦法去執行這些動作」

陳清龍要求市府透過教育局、學校系統，明確提供家長，有那些基層診所可看診，也要求市府研議，設置優先幫孩童認證、看診的兒科診所，讓地方診所跟醫院兒童得來速一樣，讓心急如焚的父母、阿公阿嬤，可以立刻獲得醫療協助。

陳清龍說，相信家長跟學校都有LINE或其他通信機制，透過這些機制提供資訊，當小朋友確診，家長可立即知道，當地有那些醫醫院或診所可就醫，比如家長在豐原區，知道當地有那些診所、醫院後，就可迅速帶孩子前往就醫。

對此，台中市長盧秀燕也回應，資訊對有的阿公、阿嬤不是很透明，會研究是不是把各區有看COVID-19的兒科列出，阿公、阿嬤都有參加群組，會再跟衛生局同仁商量，看台中市有多少兒科、把兒科列出來，孩子確診或有類似症狀時，就到有看COVID-19兒科看診。

衛生局長曾梓展表示，正對原有的130家兒科專責診所進行規劃，並與診所溝通，設置COVID-19兒童專責診所，請診所為確診兒童優先認證、處理，必要的時候要給藥。