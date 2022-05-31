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俄軍挺進北頓內茨克　1.5萬平民尚未撤離

▲▼ 烏克蘭東部重要城市北頓內茨克。（圖／達志影像）

▲ 烏克蘭東部重要城市北頓內茨克。（圖／達志影像）

文／中央社

烏克蘭盧甘斯克州州長蓋戴今天表示，俄軍部隊正緩慢向該州北頓內茨克市中心推進。市政府稱，市區約一半已落入俄軍手裡。

蓋戴（Serhiy Gaidai）說明盧甘斯克州（Luhansk）最新情勢，他告訴烏克蘭國營電視台，在俄軍砲火狂轟下，北頓內茨克（Sievierodonetsk）12萬人口中大部分已逃離，目前該市仍有大約1萬5000名平民。

蓋戴說，為最壞情況作準備，保衛北頓內茨克的烏軍部隊可能撤退到北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）另一側的利西昌斯克市（Lysychansk），以免遭到包圍。

俄軍朝頓巴斯（Donbas）地區重要目標挺進，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，當地局勢仍「極度艱難」。他說，俄軍30日再次砲擊東北部城市哈爾科夫（Kharkiv），邊境的蘇米（Sumy）地區也受到來自俄羅斯境內的攻擊。

俄羅斯一直尋求奪取整個頓巴斯，包括盧甘斯克和頓內茨克，莫斯科宣稱其分離派代理人擁有這兩個州。

拿下北頓內茨克和利西昌斯克雙子城，能讓莫斯科有效控制盧甘斯克，也使克里姆林宮在鏖戰3個多月後得以宣布某種形式勝利。

莫斯科支持的盧甘斯克人民共和國領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）告訴俄羅斯塔斯社（TASS），俄軍在北頓內茨克的進展不如希望的那麼快。

塔斯社報導稱，俄軍的推進因北頓內茨克地區有幾家大型化工廠而變得棘手。

俄羅斯的砲擊已使北頓內茨克大部分地區淪為廢墟，但烏軍的抵禦減緩了俄軍在頓巴斯各地的行動。

基輔表示，烏軍部隊在南部地區已將俄軍推回到安德里依夫卡（Andriyivka）、洛佐夫（Lozove）、別利霍卡（Belihorka）等村莊的防禦陣地，這些村莊位在刻松省（Kherson）邊界因古列茨河（Inhulets River）南岸，莫斯科正試圖鞏固對該省的控制。

路透社無法獨立查證雙方說法。

烏克蘭曾呼籲西方提供更多長程武器，但美國總統拜登表示，華盛頓不會向烏克蘭運交射程可達到俄羅斯領土的火箭系統，俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）稱這項決定「很理性」。

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