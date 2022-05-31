荷蘭拒付盧布被俄劃入「斷氣4國」　這國也在剉咧等

▲俄羅斯天然氣工業股份公司宣布，將自5月31日起暫停向荷蘭供應天然氣。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

西方國家在俄羅斯發動侵烏行動後，就對俄祭出多項制裁，逼迫俄羅斯總統普丁簽署總統令，要求「非友好國家」以盧布購買俄羅斯天然氣。繼波蘭、保加利亞和芬蘭因拒絕以盧布支付天然氣費用而被「斷氣」後，荷蘭也在30日基於相同原因，成為第4個被俄羅斯切斷天然氣供應的歐洲國家，而俄媒聲稱，下一個將被「斷氣」的歐洲國家是丹麥。

綜合外媒報導，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）在當地時間30日宣布，截至5月30日為止，俄羅斯天然氣工業股份公司仍未收到GasTerra的4月份天然氣供應款，而且該公司也拒絕遵守俄國規定，以盧布支付天然氣費用，因此俄方決定，將自5月31日起暫停向荷蘭供應天然氣。

▲俄羅斯總統普丁要求所有「非友好國家」自4月開始以盧布購買天然氣。（圖／路透）

而代表荷蘭進行天然氣交易的GasTerra則表示，儘管GasTerra清楚，俄方停止供應天然氣，意味著俄方從現在到10月1日，都不會交付原定的20億立方公尺天然氣給荷蘭，但他們已決定不遵守俄方的付款要求，因為以盧布購買天然氣可能違反歐盟制裁，「我們多次敦促俄方尊重合約的付款結構和供應義務，但無濟於事」。

GasTerra警告，他們無法預測歐洲市場能否在不產生嚴重後果的情況下吸收這種供應損失，但荷蘭能源部長傑騰（Rob Jetten）在推特指出，「GasTerra的相關決定不會對荷蘭家庭的天然氣運送產生任何影響。」荷蘭經濟部也表示，政府不會啟動緊急天然氣計劃來要求工業用戶減少消耗，因為「Gazprom斷供還不會被視為對供應的威脅」。

《今日俄羅斯》也指出，丹麥有可能成為下一個被俄國切斷天然氣供應的國家，因為丹麥能源公司沃旭能源（Orsted）也拒絕了莫斯科的要求，堅持以歐元支付天然氣費用。沃旭能源表示，丹麥與俄方的合約沒有以盧布購買天然氣的法律義務，因此該公司將在付款截止日（5月31日）繼續以歐元付費，不過他們已做好被「斷氣」的準備。