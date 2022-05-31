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王婉諭「確定是確診了」　自嘲：上任以來睡最飽

▲▼行動時代6日與經濟民主連合、台灣維新、台灣地方治理研究學會共同召開「重劃台灣百年願景；地方制度規劃」記者會，與會者包括時代力量立委王婉諭、邱顯智、經濟民主連合召集人賴中強、台灣維新召集人蘇煥智、台灣地方治理研究學會理事長趙永茂等人。（圖／行動時代提供）

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／行動時代提供）

記者呂晏慈／台北報導

今年世界衛生大會（WHA）在日內瓦舉行，朝野立委組成視導團，爭取我國參與國際事務機會。不過，訪團返國後，時代力量立委王婉諭31日表示，她確定是確診了，現在已經轉移到加強型防疫旅館，繼續進行隔離，因為返國本來就要隔離7天，所以工作沒有受到太大的影響，還開玩笑說，近期是「上任（立委）兩年多以來睡最飽的時候」。

此次出訪日內瓦的立委有民進黨立委林靜儀、國民黨立委陳玉珍及李德維、時代力量立委王婉諭，在WHA舉行期間，爭取我國參與國際事務機會，並和友邦代表及僑民聚餐交流。

王婉諭今天下午透過臉書表示，下午台北市衛生局再次與她聯絡，表示他們收到她的PCR陽性報告了，「我確定是確診了」，稍早坐上了防疫計程車，轉移到加強型防疫旅館，繼續進行隔離，所幸目前身體症狀緩和，而且返國本來就要隔離七天，所以工作也沒有受到太大的影響。

王婉諭說，終於安頓下來之後，就是繼續狂睡、狂喝水，出現染疫症狀之後，她覺得有好好睡覺真的差很多，這幾天大概也是上任兩年多以來睡最飽的時候，從瑞士回來有很多收穫，也趁著隔離這段時間好好整理一下，再來跟大家報告。

根據立法院統計，目前宣布確診的有國民黨的廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明、葉毓蘭，民進黨籍的蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源、高嘉瑜、邱志偉，加上今天快篩陽的陳歐珀、吳玉琴、張廖萬堅，另有民眾黨的蔡壁如，無黨籍的林昶佐、黃國書。

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