很多孩子都走？她批政院第一回應像恐嚇民眾　「政府責任是釐清問題」

▲立法委員王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書發文提及「看到這（麼）多孩子就這樣走了」，引來行政院長蘇貞昌揚言要究責查辦，後刑事局表示，是要查辦散佈相關訊息的內容農場發文，無約談郭彥均計畫，對此，立委王婉諭表示，藝人只是表達出對於醫療負擔的擔憂，「政府責任是釐清問題，我認為行政院和指揮中心第一時間的回應，根本就只是在恐嚇民眾。」

刑事局29日召開記者會表示，目前尚無約談藝人規劃，也尚未有任何偵查動作；刑事局解釋，社群網路的疫情不實假訊息，警方都需先函請衛福部疾管署來進行認定，若疾管署認定郭姓藝人發文涉及散播疫情假訊息，才能依觸犯《特殊傳染性肺炎防制條例》偵辦。

王婉諭表示，失去至親，對任何人來說，都是難以承擔的痛，是生命中難以填補的缺口。這幾天，「很多孩子走了」這句話，突然成為社群討論的焦點，許多人不斷爭論這句話的真偽，「甚至有很多人跑來留言問我，因為疫情，走了十個孩子算多或少？老實說，我認為這樣的問題，不只不合理，根本就是莫名其妙。」

王婉諭指出，生命本身就是無法被量化的，每一條生命的價值，都不應該有輕重之分，「我們眼中的陌生人，都有可能是某些人的至親、至愛。而作為一個活生生的、有血有肉的人，怎麼可能劃出一條絕對的標準，去論斷他人的生命，去評價怎樣叫做多，怎樣叫做少？」

王婉諭感嘆，從疫情爆發以來，自己一直強調，逐步邁向共存的路途上，無可避免地將會面臨到社會共同的失去。但這並不代表，每一條因此離開的生命，就只是疫情報告上的一個數字而已。對於逝去的生命，存有同理，並且從中記起教訓，接住下一個人，是再簡單不過的道理，「如今，​​這一條條寶貴的性命，卻變成各政黨操弄的工具、淪為無意義的口水戰。坦白說，真的讓我感到非常心寒。」

對於防疫政策，王婉諭指出，剛從瑞士返台，讓自己對於台灣的疫情狀況深有感觸，「過去兩年來，台灣的疫情控制得當，讓我們免除了面對像國外那樣無數生離死別的狀況。而確實，直到現在為止，從總染疫數和死亡佔人口比來看，台灣也仍算得上是國際的前段班。」

王婉諭表示，然而，與此同時，相較於全面解封的國外，疫情真正的挑戰也才開始不久而已。不分陣營，大家花那麼多時間跟精力在討論是多或少的問題，而不去思考該如何預防下一個悲劇發生，老實說，只是無意義的內耗而已。

對於防疫表現，王婉諭表示，事實就是：這兩年來的防疫工作，確實為我們爭取到了珍貴的準備的時間，讓疫苗、口服藥可以趕上期程。但與此同時，在走向共存的路途上，我們沒有完全做好準備，才讓前幾週快篩缺貨、口服藥開立流程混亂、醫院量能塞爆。

王婉諭指出，而政府在這個時刻的關鍵責任，應該是趕快去釐清問題在哪裡，去梳理這 10 個孩子與家庭，從篩檢、確診、聯繫、到就醫的流程當中，究竟遇到了哪些問題與困境。除此之外，在「言論自由」的部分。有心人士集體性的製造假消息，在第一時間刻意操作，想要把台灣民眾的恐懼與善良當棋子，製造更多社會對立，這種做法當然不可取，甚至應該依法辦理。

王婉諭表示，回頭去看，自己並不認為最初發聲的藝人，有違背這樣的原則。反之，他只是表達出對於疫情的憂慮，以及對於醫療負擔的擔憂而已，「在這樣的情況下，我認為行政院和指揮中心第一時間的回應，根本就只是在恐嚇民眾。」

王婉諭指出，放諸全球，在實行疫情管制的時候，都會把兩件事看得最重要：溝通和信任。政府必須要放下傲慢，誠懇地與大眾溝通，讓所有人知道我們面對的是什麼、需要努力的方向是什麼。而政府也必須重建與社會的信任，讓所有人都能夠有共同的信念，攜手對抗疫情。這些事情，是嚴刑峻法，甚至不合理的言論管制，都無法做到的。

王婉諭表示，仇恨與威脅，只會分化彼此。台灣社會已經共同走過疫情下的 800 多個日子，我希望大家停止用選邊站的思維來面對當前遇到的問題。用最謙卑的姿態來面對每個逝去的生命、用冷靜的態度來面對眼前的危機、用相互同理的心態來擁抱身邊每個人。不恐慌、不仇視、不濫用話語權與資源，我們才能繼續往前走，走向一個真正能跟病毒共存的社會。