快訊／促轉會5月底提總結報告解散　轉型正義事項移交6大部會

▲國家人權博物館。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

促轉會將於5月底解散，立法院會17日三讀通過《促進轉型正義條例》部分條文修正草案，明定行政院應設推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人，負責任務總結報告之統合、協調及監督，未來國家辦理轉型正義事項，將移轉到內政部、法務部、文化部等6大部會承接。

促轉會將在今年5月底完成階段性任務，在向行政院長蘇貞昌提出任務總結報告後解散。立法院司法及法制委員會在今年3月28日初審通過行政院及立委所提《促進轉型正義條例》部分條文修正草案、《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》草案，有多項條文保留送交黨團協商。

三讀條文明定，促轉會依照《促進轉型正義條例》的規定解散後，行政院應設推動轉型正義會報，並由行政院長擔任召集人，負責所定事項及任務總結報告之統合、協調及監督。促轉會解散後，國家應辦理的轉型正義事項，依規定移交各該中央主管機關辦理。

三讀條文規定，平復司法不法、行政不法與識別及處置加害者事項，由法務主管機關辦理；清除威權象徵事項，由內政主管機關辦理；保存不義遺址事項，由文化主管機關辦理；照顧療癒政治受難者及其家屬的政治暴力創傷事項，則由衛生福利主管機關辦理。

另外，轉型正義教育事項，由教育主管機關辦理；促進轉型正義基金的收支、保管及運用事項，由國家發展委員會辦理；其他轉型正義事項，則由行政院指定之；所定事項需變更中央主管機關者亦同。

國民黨立委曾銘宗在三讀後發言表示，促轉會成立4年多來，各項工作只有做半套，蒐集的檔案資料不公開、不透明，選擇性公布，且針對歷史事件、人物並未功過並存，刻意忽略其功勞，誇大其過失，偏重政治考慮及意識型態的考量，根本談不上轉型正義。

民進黨立委劉世芳強調，轉型正義的前提是還原歷史真相，沒有真相就沒有和解，更沒有原諒，還原歷史真相的前提是公開政治檔案，分期付款式的公開檔案，只會導致遲到的、殘缺的真相，「唯有誠實的面對歷史，我們才能共同邁開腳步，走向未來」。

時代力量立委王婉諭則說，轉型正義不會因為促轉會解散而中斷或受阻，反而能因為國家真誠地、積極地反省，面對它的威權歷史，承擔應當肩負的責任，讓人權與民主的價值深植整個國家體制與社會文化。

促進轉型正義委員會在2018年5月31日掛牌，依法為任期2年的任務型機關，必要時經行政院長同意可延任，每次延任以1年為限。促轉會兩度經行政院長蘇貞昌延長任期後，預計將在今年5月底退場。