蔡英文路線在對抗賴清德？　親賴人士揭「賴清德外交兩岸立場」

▲蔡英文、賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對台灣民意基金會董事長游盈隆提出「蔡英文路線在對抗賴清德代表的民進黨傳統政治路線」的看法。對此，親近賴清德人士駁斥，賴清德的對外政策與兩岸路線與民進黨1999年台灣前途決議的精神，以及蔡英文總統於去年國慶所提的「四個堅持」並無二致。

游盈隆31日以「好一個蔡英文路線」為題撰文指出，美國「全國公共廣播電台」（NPR）刊出一篇專訪外交部長吳釗燮的內容，吳釗燮以外交部長身份向美國社會宣布，為避戰，台灣不尋求獨立。

游盈隆表示，吳釗燮代表蔡英文政府公開向世人宣布「台灣不尋求獨立」，美國民主黨政府高興、習近平窩心，蔡英文就完成自己的使命。

他進一步認為，蔡英文路線已經正式浮上檯面，這個路線揮別李登輝「明統暗獨」和陳水扁「一邊一國」路線，放棄台灣獨立的理想與價值，要追求屬於自己的歷史時空。

游盈隆更指出，蔡英文會扶植自己的接班人參選總統，好比前副總統陳建仁就是可能人選，用這樣的路線對抗賴清德所代表的民進黨傳統政治路線。

對此，親近賴清德人士表示，蔡英文執政維持兩岸和平穩定的核心主張於去年的國慶演說已經清楚表明，就是以中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬、並以堅持自由民主與國家主權不容侵犯為核心的「四個堅持」，這四個堅持不僅只是蔡英文對外政策的核心路線，也更是全國人民的共識，特別是民進黨人的共識。

這位親賴副人士說，蔡英文所提出的四個堅持，事實上是以民進黨1999年台灣前途決議文為基礎，並衡量地緣政治與國際秩序格局的變化，加以延伸發展出的「台灣共識」，自然為民進黨人高度認同。

該人士強調，賴清德擔任副總統期間，也有機會廣泛參與外交、國安事務，接見重要外賓，這些都讓賴清德對於當前國際兩岸外交情勢有高度掌握，根本毫無兩條路線的問題。

他說，相對而言，參與執政的賴清德於這兩年期間，透過接見外賓、參與外交國安事務，都持續深入地和國際社會各界交流，如何延續國際社會對台灣的持續信任，並必且持續讓台灣扮演區域中扮演自由民主國際秩序的守護者的角色。

該名人士說，賴清德的對外政策與兩岸路線與民進黨1999年台灣前途決議的精神，以及蔡英文總統於去年國慶所提的「四個堅持」並無二致。他強調，此刻賴清德仍然是副總統身份，並且全國上下都在為防疫努力，距離2024的大選也還有一年多，呼籲有心人不要刻意操作、借題發揮。