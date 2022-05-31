網傳「蔡英文下令孩童燒到41度才收治」　指揮中心：假訊息勿轉傳

▲指揮中心澄清，網傳「總統蔡英文稱兒童燒到41度才准收治」是不實訊息。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／台北報導

兒童染疫併發腦炎的案例逐漸增加，指揮中心示警腦炎8大前驅症狀，其中一項為高燒超過41度。不過近日卻有謠言聲稱，總統蔡英文下令兒童須燒到41度才准收治醫院，指揮中心特於今（31日）記者會上闢謠，澄清此為不實訊息，呼籲民眾切勿轉傳，以免觸法。

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▲指揮中心提醒民眾，勿轉傳假訊息。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(31)日表示，網傳「蔡英文下令孩童燒到41度才准收治」為不實訊息，請民眾切勿轉傳，以免觸法。

指揮中心表示，患者是否收住院係依專家指引，並尊重醫生臨床判斷，總統不會也不能下令。日前公告之兒童腦炎重症前驅症狀、警訊表徵及119送醫/緊急自行就醫條件等，均為由專家建議，提供家長參考之就醫警訊，並非必須燒到41度才可就醫收治。

指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢(如衛生福利部、經濟部、外交部、經濟部、內政部等)，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。詳情請上官網查詢 (http://at.cdc.tw/Q7S2Vt)。