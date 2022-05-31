賴清德哀悼徐大鈞少尉殉職　「謝謝守護台灣的天空」

▲徐大鈞駕駛的AT-3 失事現場。（圖／攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄岡山空軍官校110年班的23歲徐大鈞少尉5月31日早上駕駛AT-3教練機實施單飛訓練時，於8時8分在岡山光點消失，而相關單位已尋獲機體殘骸及徐大鈞遺體。對此，副總統賴清德表達深痛哀悼，也謝謝徐大鈞堅守岡位，守護台灣的天空。

針對徐大鈞駕駛AT-3教練機執行飛行訓練卻不幸殉職，賴清德31日在臉書表示遺憾、深感哀痛。賴清德也說，謝謝徐少尉堅守崗位，守護台灣的天空。願亡者安息，生者節哀。

徐大鈞飛行編號AR32，機號為852，於早上8時3分起飛；據悉，徐為第二次單機單飛，卻不幸在起飛5分鐘後，於8時8分光點消失，相關單位獲報緊急啟動救援後，也在大崗山仁德田厝里附近尋獲飛機殘骸，現場飛機殘骸四散，而空軍也在第一時間尋獲少尉徐大鈞的遺體，確定不幸殉職。

據了解，徐大鈞總飛行時數126.20小時、AT-3飛行時數為24小時。家庭狀況部分，未婚、家裡有父母與一個妹妹，空軍已經在第一時間通知家屬，並前往高雄中

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌已指示國防部調失事原因，而空軍上午11時10分時於國防部空軍司令部召開「AT-3光點消失臨時記者會」說明狀況。此次國軍6年來第17起意外事件，也是第10起墜機事故。