確保台灣不會孤軍奮戰　達克沃絲：美國會跟台灣站在一起

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）於5月30日至6月1日率團訪台，總統蔡英文31日上午於總統府接見訪團一行。達克沃絲致詞時表示，美國對台灣安全的支持不只是軍事，也是經濟上的，「美國對台灣的大力支持，尤其在國會有非常強勁的支持台灣力量，不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起」。

達克沃絲說，非常感謝蔡總統的熱情歡迎，這次來非常開心，希望每年都可以拜訪台灣。同時我也要為蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）、昆斯（Chris Coons, D-DE）表達他們遺憾不能來到台灣，不過他們表示下次一定會再來。

達克沃絲表示，這次來非常開心，我要再次重申，美國不會讓台灣孤軍奮戰，正如同我去年來宣布美國要捐贈第一批疫苗給台灣時所說，當時我們捐贈疫苗給許多國家，台灣是第一個捐贈的對象，再次證明台美間的伙伴關係是真實、且非常重視的。

「真正的朋友是要互相幫助。」達克沃絲說，去年我來台灣宣布捐贈疫苗時也提到，台灣在疫情初期美國缺乏個人防護裝備及口罩時，台灣捐贈大量的醫療設備給美國，為此，我們美國也捐贈疫苗給台灣做為回禮。

達克沃絲提到，因為疫情關係讓美國許多生產線都停擺，因為台灣在半導體生產上持續運作，幫助美國能維持數以萬計的工作，讓這些人不會失業，讓他們有工作、有食物，為此我們對台灣非常感謝。

達克沃絲，這次來也要特別強調美國對台灣安全的支持，蔡總統剛也提到國民兵的合作還有在國會推動的法案。最近她也推動了2022年強化台灣安全法案，是一個獲得跨黨派支持的法案，目前有3位民主黨、3位共和黨議員連署，也有非常多關心國防議題的人都非常積極想要連署。

「要再次強調我們對台灣安全的支持，我們對台灣的支持不只是軍事，也是經濟上的。」達克沃絲說，這次她要特別支持拜登總統推動的，提升台美之間在軍事國防、經濟的合作關係。

最後，達克沃絲也再次強調美國對台灣的大力支持，尤其在國會有非常強勁的支持台灣力量，不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起。

▲蔡英文接見美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）訪團。（圖／翻攝自總統府直播）