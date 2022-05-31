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快訊／蔡英文讚達克沃絲「好朋友」　盼參與印太經濟架構

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文31日上午在府內接見美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）訪團，感謝達克沃絲參議員多年來關注台灣安全議題，並期待台美在區域安全、經貿合作議題可以更深化，強調會持續表達參與印太經濟架構的意願。她不忘幫達克沃絲「打書」說，其回憶錄《活著的每一天》讓台灣人認識「美國的好朋友」，並從中受到鼓舞。

▲▼ 蔡英文接見美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）訪團。（圖／翻攝自總統府直播）

▲蔡英文接見美國聯邦參議員達克沃絲。（圖／翻攝自總統府直播，下圖同）

蔡英文今天上午說，去年6月台灣疫情嚴峻的時候，達克沃絲參議員搭乘專機訪問台灣，帶來美國政府提供台灣疫苗的好消息，當時她說「美國不會讓台灣人孤軍奮戰」這句話，讓台灣人民相當感動，台灣和美國是在印太區域重要的經濟、安全夥伴，雙方共同對抗疫情、捍衛民主自由，今年俄羅斯入侵烏克蘭，台灣和美國都對俄羅斯實施經濟制裁，也提供烏克蘭協助。

蔡英文表示，就在上週美國總統拜登和日本首相岸田文雄會談後發表聲明，重申台海穩定的重要性，美國國務卿布林肯也強調台海穩定是維護全球繁榮至關重要，謝謝美國政府和國會對台海和平的重視，也要謝謝達克沃絲參議員多年來關注台灣安全議題。

蔡英文強調，去年7月達克沃絲參議員領銜提出「台灣夥伴法案」，獲得跨黨派的支持，也因此美國國防部正積極研究國民兵與台灣的交流，最近達克沃絲也進一步提出法案，支持美軍的印太部署要優先因應台灣的安全情勢，期待台美在區域安全的合作上可以更深化、緊密，同時面對後疫情時代的挑戰，台美也已經針對各項經貿合作議題進行盤點。

蔡英文說，對於美國政府所倡議的印太經濟架構，台灣會持續向美國政府表達參與的意願，「我們也期待，台美在短期內會以嶄新的作為規劃出具體的途徑，共同深化台美雙邊經貿夥伴關係」，並感謝美國在世界衛生大會為台灣發聲，和貴賓的來訪，再次展現台美堅若磐石的情誼。

蔡英文還說，達克沃絲參議員的回憶錄《活著的每一天》在台灣獲得很好的評價，從書中可以看到，出身軍旅的達克沃絲參議員在國防上的專業、克服萬難的堅毅精神，還有對公益價值的精神，很高興她可以推薦這本書，讓更多台灣人認識「美國的好朋友」，並從中受到鼓舞。

▲▼ 蔡英文接見美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）訪團。（圖／翻攝自總統府直播）

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