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立法院會期落幕通過96議案　游錫堃盼全民支持「18歲公民權」

▲▼幼兒教育及照顧法修正草在立法院長游錫堃敲下議事槌後完成立法修正。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長游錫堃主持議事。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

今（31日）天是立法院第五會期最後一天，院會連續兩日「法案大清倉」，立法院長游錫堃下午主持議事時，細數立法院3個多月來通過的96個議案，其中包括落實世代共贏、促進居住及交通安全、國家安全、完善施政及轉型正義，提升教育品質及友善地球，並推動國會外交等6大重點；他也特別談及，期盼全體國人在年底「18歲公民權」公民複決時，一起完成擴大青年參政的歷史任務。行政院長蘇貞昌也依照慣例，親自前往立法院致意。

游錫堃今天在宣布散會前表示，今天是第十屆第五會期最後一次院會，本會期自2月25日開議迄今，在朝野黨團共同努力之下，一共通過了96個議案，包括憲法修正案1案、法律案61案、預算案22案、廢止案5案、人事同意權3案及其他議案4案。

游錫堃說，本會期通過議案綜合而言有6大重點：第一，落實世代共贏，通過「18歲公民權」修憲案，相隔17年來再度通過修憲案，也是我國歷史上首度將修憲案送交公民投票複決，期盼全體國人在年底公民複決的時候，共同努力，完成擴大青年參政的歷史任務。

游錫堃表示，第二個重點是促進居住及交通安全，立法院除了同意《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及特別預算施行期間延長1年，加強防疫安全外，也三讀修正《消防法》、《公寓大廈管理條例》、《建築法》、《災害防救法》、《公路法》、《強制汽車責任保險法》、《鐵路法》，並制定台鐵公司化的《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》，推動台鐵組織再造。

在國家安全方面，游錫堃指出，第三個重點是，三讀修正《國安法》、《兩岸人民關係條例》、《後備軍人召集優待條例》、《妨害兵役治罪條例》等法案以強化國家安全，以及提高更正錯誤訊息時效性的《衛星廣播電視法》，提升太空科技研發能力的《國家太空中心設置條例》，通過推動加入跨太平洋夥伴協定（CPTPP）的《著作權法》、《商標法》、《專利法》以提升國家科技能力及經濟安全。

在完善施政與轉型正義方面，游錫堃稱，第四個重點是，為提升行政效能，立法院修正讓各行政機關用人更加彈性的《公務人員任用法》，保障公務員權利的《公務員服務法》、《公務人員保障法》，促進地方廉能治理的《地方制度法》；並修正《村里長事務補助費條例》，調升村里長事務補助費。另為完善轉型正義工程，通過《促進轉型正義條例》及《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》。為配合司法改革，修正了《行政法院組織法》、《行政訴訟法及其施行法》、《法官法》、《法院組織法》、《少年及家事法院組織法、《智慧財產及商業等組織法》等相關法案。

游錫堃表示，第五個重點是提升教育品質及友善地球方面，立法院通過《私立高級中等以上學校退場條例》，修正《幼兒教育及照顧法》與《教保服務人員條例》以因應少子女化的衝擊，維護學生受教權，並通過以促進永續發展、友善地球的《食農教育法》及修正《再生水資源發展條例》。

最後，在國會外交及國會行政方面，游錫堃說，為支持烏克蘭，立法院在3月1日通過大會決議，譴責俄羅斯政府片面發動對烏克蘭的軍事侵略行動；面對3月陡然升高的疫情，除了接待包括美國前國務卿龐培歐、NDI會長以及韓國、瑞典、日本等國外賓之外，也在5月20日由跨黨派委員們組團前往日內瓦，向全世界表達台灣希望有意義的參與WHA。

▼立法院會期最後一天，蘇貞昌依慣例拜會立院，游錫堃拱手致意。（圖／立法院提供，下圖同）

▲▼立法院會期最後一天，蘇貞昌依慣例拜會立院，游錫堃拱手致意。（圖／立法院提供）

▲▼立法院會期最後一天，蘇貞昌依慣例拜會立院，游錫堃拱手致意。（圖／立法院提供）

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