立法院會期落幕通過96議案　游錫堃盼全民支持「18歲公民權」

▲立法院長游錫堃主持議事。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

今（31日）天是立法院第五會期最後一天，院會連續兩日「法案大清倉」，立法院長游錫堃下午主持議事時，細數立法院3個多月來通過的96個議案，其中包括落實世代共贏、促進居住及交通安全、國家安全、完善施政及轉型正義，提升教育品質及友善地球，並推動國會外交等6大重點；他也特別談及，期盼全體國人在年底「18歲公民權」公民複決時，一起完成擴大青年參政的歷史任務。行政院長蘇貞昌也依照慣例，親自前往立法院致意。

游錫堃今天在宣布散會前表示，今天是第十屆第五會期最後一次院會，本會期自2月25日開議迄今，在朝野黨團共同努力之下，一共通過了96個議案，包括憲法修正案1案、法律案61案、預算案22案、廢止案5案、人事同意權3案及其他議案4案。

游錫堃說，本會期通過議案綜合而言有6大重點：第一，落實世代共贏，通過「18歲公民權」修憲案，相隔17年來再度通過修憲案，也是我國歷史上首度將修憲案送交公民投票複決，期盼全體國人在年底公民複決的時候，共同努力，完成擴大青年參政的歷史任務。

游錫堃表示，第二個重點是促進居住及交通安全，立法院除了同意《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及特別預算施行期間延長1年，加強防疫安全外，也三讀修正《消防法》、《公寓大廈管理條例》、《建築法》、《災害防救法》、《公路法》、《強制汽車責任保險法》、《鐵路法》，並制定台鐵公司化的《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》，推動台鐵組織再造。

在國家安全方面，游錫堃指出，第三個重點是，三讀修正《國安法》、《兩岸人民關係條例》、《後備軍人召集優待條例》、《妨害兵役治罪條例》等法案以強化國家安全，以及提高更正錯誤訊息時效性的《衛星廣播電視法》，提升太空科技研發能力的《國家太空中心設置條例》，通過推動加入跨太平洋夥伴協定（CPTPP）的《著作權法》、《商標法》、《專利法》以提升國家科技能力及經濟安全。



在完善施政與轉型正義方面，游錫堃稱，第四個重點是，為提升行政效能，立法院修正讓各行政機關用人更加彈性的《公務人員任用法》，保障公務員權利的《公務員服務法》、《公務人員保障法》，促進地方廉能治理的《地方制度法》；並修正《村里長事務補助費條例》，調升村里長事務補助費。另為完善轉型正義工程，通過《促進轉型正義條例》及《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》。為配合司法改革，修正了《行政法院組織法》、《行政訴訟法及其施行法》、《法官法》、《法院組織法》、《少年及家事法院組織法、《智慧財產及商業等組織法》等相關法案。

游錫堃表示，第五個重點是提升教育品質及友善地球方面，立法院通過《私立高級中等以上學校退場條例》，修正《幼兒教育及照顧法》與《教保服務人員條例》以因應少子女化的衝擊，維護學生受教權，並通過以促進永續發展、友善地球的《食農教育法》及修正《再生水資源發展條例》。

最後，在國會外交及國會行政方面，游錫堃說，為支持烏克蘭，立法院在3月1日通過大會決議，譴責俄羅斯政府片面發動對烏克蘭的軍事侵略行動；面對3月陡然升高的疫情，除了接待包括美國前國務卿龐培歐、NDI會長以及韓國、瑞典、日本等國外賓之外，也在5月20日由跨黨派委員們組團前往日內瓦，向全世界表達台灣希望有意義的參與WHA。

▼立法院會期最後一天，蘇貞昌依慣例拜會立院，游錫堃拱手致意。（圖／立法院提供，下圖同）